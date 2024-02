Em sessão rápida e sem Elmano, Assembleia retorna os trabalhos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024:Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) retornou aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, 2. A sessão foi rápida e não contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), afastado desde segunda-feira, 29, por uma piora no quadro de pneumonia.

A encarregada de levar a mensagem à Assembleia foi a vice-governadora Jade Romero (MDB). Como o Regimento Interno da Assembleia prevê a leitura da matéria apenas pelo próprio governador, o registro acabou sendo feito pela primeira-secretária da Casa, Juliana Lucena (PT).

Na mensagem assinada pelo governador Elmano os programas sociais foram destacados, com destaque para o Cozinha Solidária e o Vale Gás. O chefe do executivo estadual ressaltou também os índices da educação no Estado, com foco no aumento da cobertura das escolas de tempo integral.

Diferente da agitação da Câmara Municipal de Fortaleza na quinta-feira, 1, os trabalhos de abertura na Alece foram tranquilos, pelo menos dentro da Alece. Do lado de fora, servidores públicos estaduais protestaram pelo reajuste salarial.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO