Grupo quer unir Cid, Ciro e Ivo em Sobral

Foto: FÁBIO LIMA Deputada Lia Gomes (PDT)

Grupo ligado à família Ferreira Gomes quer unir os irmãos Cid e Ciro Gomes (PDT) na eleição deste ano para a sucessão do irmão Ivo Gomes (PDT) em Sobral, berço-político do clã. Quem confirma a intenção é a própria Lia Gomes (PDT), deputada e quarta integrante da família na política. "Sem dúvida a gente tem buscado conversar, até mostrando que isso aumenta o desgaste. É uma coisa que tem que partir para a cicatrização das feridas, a gente tem que evoluir para isso", destaca. Juntos desde que o primogênito enveredou para a política, irmãos marcham em lados diferentes desde 2022, quando Ciro apoiou Roberto Cláudio (PDT) para o Governo do Ceará. Apesar de dizer acreditar em uma recomposição do clã em Sobral, Lia admite que clima ainda não é dos melhores: "Digamos que há uma melhora... ainda muito pequena".

Crise sem fim

Apesar de já estarem com "um pé fora" do PDT Ceará, grupo de nove deputados estaduais do partido ligados a Cid Gomes não deverá abrir mão de manter a indicação da liderança do partido na Assembleia Legislativa.

Tratores

"Uma maioria não pode ser tratorada por uma minoria", diz Guilherme Landim. O presidente da Comissão Provisória do Ceará, Flávio Torres, diz que discussão não pode ser "aritmética", mas sim "ética".

Vai-vem livre

Uns de saída... outros chegando. Hoje no PMN, o deputado Lucinildo Frota está com "conversas avançadas" para se filiar ao PDT. Ele busca legenda para disputar pela Prefeitura de Maracanaú, o que não tem encontrado na base.

Tá na mão

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lançou ontem app para celulares com novo layout e funcionalidades. O aplicativo reúne diversos serviços prestados pelo site do Tribunal, como consulta processual e emissão de certidões.

Paralisação

Assembleia de professores municipais decidiu ontem manter estado de greve da categoria, com mobilizações, protestos e atos públicos agendados até a próxima sexta-feira. Eles cobram reajuste de 10,09% nos salários.

No lápis

A manutenção do estado de greve ocorre mesmo após o prefeito José Sarto (PDT) apresentar nova proposta para a categoria, com reajuste em 10%. Categoria, no entanto, diz que conta da gestão "não bate".

Foto: FERNANDA BARROS Izolda Cela é secretária executiva do Ministério da Educação (MEC)

Augusta, Izolda e 2024

Senadora Augusta Brito (PT) diz que Izolda Cela (foto), prevista para se filiar ao PSB neste domingo, é "grande nome" para a base na eleição de 2024. "Em Sobral", destaca, no entanto. Para Fortaleza, ela cita posição fechada pelo PT nacional por candidatura.

Aliás...

A senadora também confirmou que irá transferir em breve o domicílio eleitoral para Fortaleza. "Para ficar mais perto, estou morando aqui", diz. Ela segue com título em Graça, onde foi prefeita por dois mandatos.

Liderança

Augusta Brito também não descarta a possibilidade - e o interesse - de vir a assumir a liderança do PT no Senado Federal. O cargo passará por nova votação interna entre a bancada de senadores do partido neste ano.

Horizontais

Digno de nota o peso político da "comitiva" do prefeito José Sarto (PDT) para o anúncio do "pacotão" de investimentos da gestão, com direito a presenças do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e dos ex-governadores Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB). Anúncio é aposta da gestão para "alavancar" ano eleitoral.