"Federação com PDT não avançou para 2024", diz Pedro Campos

Foto: Reprodução/Divulgação/PSB Pedro Campos participou de ato de filiação do senador Cid Gomes ao PSB

O deputado federal por Pernambuco, Pedro Campos (PSB), lamentou que a federação partidária planejada entre PSB e PDT não tenha “avançado” já para as eleições de 2024. A declaração foi dada no evento de filiação do senador Cid Gomes, da ex-governadora Izolda Cela e de 40 prefeitos ao PSB no domingo, 4, em Fortaleza.

“O PSB aprovou no começo do ano uma resolução de fazer essa federação, mas infelizmente não avançou para essa eleição municipal. Acredito que vai ser retomada essa discussão, provavelmente quando se aproximar a eleição nacional em 2026”, disse Pedro, irmão de João Campos (PSB), prefeito de Recife.

Apesar do insucesso da aliança para 2024, Pedro Campos ressaltou a semelhança programática entre os partidos. O PDT tem a vice-prefeita de Recife, Isabella Roldão, a primeira mulher eleita a ocupar o cargo.

O impasse entre o PSB e o PDT em Recife e Fortaleza acabou esfriando as tratativas em torno da federação. O PDT do Ceará reivindicava apoio do PSB a Sarto em Fortaleza em troca do apoio pedetista em Recife ao prefeito João Campos.

Na prática, portanto, a volta de Cid ao PSB acaba "inviabilizando" esse cenário. "Essa questão nacional de fortalecer esse campo de centro-esquerda, foi o que preponderou dentro desse movimento", diz Pedro Campos.

“Tenho relação muito boa com o deputado André Figueiredo, assim como Wolney Queiroz, presidente do PDT de Pernambuco e acredito que essa relação cordial vai se manter. Nós não somos adversários do PDT, muito pelo contrário, o PDT é um partido que tem semelhança programática”, encerrou Pedro Campos.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO