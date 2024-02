Valim diz que definição de candidato sai até março e cita Catanho entre cotados

Foto: Júlio Caesar Vítor Valim foi maior vitória da oposição em 2020 e hoje é principal prefeito governista

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), declarou que a escolha do seu sucessor deve ocorrer ainda no início de março. A informação foi confirmada no ato de filiação do senador Cid Gomes, da ex-governadora Izolda e de 40 prefeitos no domingo, 4, em Fortaleza.

“Eu acho que março, com a janela partidária, essas definições, por uma questão política e natural (...) tendem a acontecer até primeiro de março para haver o alinhamento político de vereadores com o projeto de cada cidade”, afirmou Valim.

Apesar de não dar indícios de nomes que o substituirão, Vitor Valim elogiou alguns dos nomes que vem sendo cogitados para o município, como Salmito Filho (PDT), Izolda Cela (PSB), Lia Gomes (PDT), Luizianne Lins (PT) e até mesmo o secretário da Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho (PT). Neste sentido, classificou todos como pessoas qualificadas para exercer a função.

“O que Caucaia precisa é de um prefeito ou prefeita gestor. Que tenha capacidade de se relacionar com o governo estadual, com o federal e seja gestor e captador de recursos porque é isso que Caucaia precisa”, ressaltou o prefeito.

Vitor Valim anunciou em janeiro que não iria disputar a reeleição, a decisão aconteceu por motivos familiares. O chefe do executivo de Caucaia perdeu a filha Sofia no fim de 2023, vítima de uma hepatite fulminante no fígado.

Com a saída de Valim do páreo a vaga pela sucessão ficou incerta no grupo político do prefeito. Enquanto isso, outros partidos lançaram pré-candidaturas, entre os nomes estão a do ex-comandante da Força Nacional, Coronel Aginaldo (PL) e do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD).

Além deles, o atual vice-prefeito do município, Deuzinho Filho (União), é outro que colocou seu nome à disposição. No PDT, o ex-prefeito da cidade, Zé Geraldo se filiou em um movimento que foi entendido como um indício de candidatura.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO