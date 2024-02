Alece tem bate-boca por eleições logo na primeira sessão do ano

Foto: Dário Gabriel/Assembleia Legislativa do Ceará Plenário da Assembleia Legislativa

A primeira sessão da Assembleia Legislativa em 2024 começou já com embate eleitoral. Mesmo com pedidos do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), para que questões de eleições não fossem levadas para a tribuna, os deputados Júlio César Filho (PT) e Firmo Camurça (União) entraram em debate sobre a sucessão municipal de Maracanaú.

Júlio César Filho criticou o atual prefeito por, segundo ele, um envio de 650 mil reais da prefeitura para uma escola de samba do Rio de Janeiro com objetivo de divulgar a cidade cearense no carnaval carioca. As críticas foram endossadas pelo deputado Lucinildo Frota (PDT), que é pré-candidato à prefeitura de Maracanaú, assim como Júlio César.

O deputado Firmo Camurça, aliado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), pediu parte do tempo de Júlio César e rebateu o colega de Assembleia, afirmando que “ele está meio afastado de Maracanaú”, por isso não sabia nem a população de Maracanaú.

Júlio César logo respondeu, afirmando que o censo (do IBGE) que Firmo Camurça estava usando era atrasado. Os dois entraram em um bate boca que precisou da intervenção do presidente da Casa, Evandro Leitão, reiterando o pedido para não haver debates sobre eleições municipais.

Júlio César terminou sua fala afirmando que Firmo “escolhe as armas” e ele o debate, e que o colega poderia “vir como quiser”. “Pode vir quente que eu vou fervendo", encerrou Júlio César Filho.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO