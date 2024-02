Oposição quer levar secretário da Segurança para a Alece

Foto: Divulgação/Agência AL Sargento Reginauro tenta apresentar PEC para instituir Orçamento Impositivo no Ceará

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) subiu o tom contra o Governo do Estado nesta terça-feira, 6, ao falar sobre segurança pública na primeira sessão da Assembleia em 2024. O parlamentar disse que irá convidar o secretário de Segurança do Ceará, Samuel Elânio, para dar esclarecimentos sobre a situação da segurança do Estado.

“O secretário será convidado mais uma vez e eu espero que essa Casa aprove porque é absurdo que essa Casa se oponha a um secretário vir aqui dar esclarecimentos de uma área tão sensível como é a segurança pública”, afirmou Reginauro.

Reginauro citou ainda o ocorrido na última semana, quando facção “decretou luto” e fechou comércios no bairro Pirambu por causa da morte de um traficante no Rio de Janeiro. E citou o número de homicídios no mês de janeiro, que de acordo com ele “bateram recorde” em todo o Ceará.

“Tem uma delegacia e um batalhão da polícia dentro do Pirambu e o narcotráfico se sentiu à vontade para dizer ‘fecha, fecha tudo’, quem foi que teve coragem de abrir?”, disse o deputado. Reginauro cobrou do governador Elmano de Freitas e do secretário de Segurança, Samuel Elânio, um plano de ação do Estado para combater as facções. “Nós vamos continuar assistindo esse tipo de situação? É inadmissível”, ressaltou o parlamentar.

Em resposta, membros da aliada destacaram ações da gestão na área de segurança pública. Líder do bloco liderado pelo PT na Casa, o deputado De Assis Diniz (PT) destacou "inúmeras" operações do Estado no combate ao crime organizando, com direito a 34 mil capturas apenas ao longo de 2023 – incluindo 242 líderes de grupos criminosos..

Tal índice representa, destaca o deputado, um aumento de 10% no número de prisões entre 2022 e 2023. O petista também destaca a apreensão de 6.448 armas de fogo. "Uma pena que esses dados não sejam mencionados pela oposição", destacou De Assis.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO