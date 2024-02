TRE-CE concede medalha a Camilo, Teodoro Silva e outras três personalidades

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana (PT), ministro da Educação, manifesta apoio à padre Júlio Lancellotti

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) vai conceder a Medalha do Mérito Eleitoral Padre Cícero Romão Batista ao ministro da Educação Camilo Santana, e ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva.

A homenagem também será concedida, em caráter in memorian, ao ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra, ao seu irmão, o empresário Humberto Bezerra, e à socióloga, psicanalista e ativista política Maria Violeta Arraes de Alencar.

A primeira cerimônia de outorga da medalha acontece no mês de março, em Juazeiro do Norte, onde ocorrerá um evento do Tribunal Eleitoral cearense.

A medalha foi lançada em 2024 e é voltada ao público externo para homenagear personalidades e instituições credoras de reconhecimento junto à Justiça Eleitoral cearense.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO