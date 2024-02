PDT, cidistas e um líder "moeda de troca"

Foto: FERNANDA BARROS Flávio Torres

O presidente da Comissão Provisória do PDT Ceará, Flávio Torres, se reuniu ontem com deputados aliados de Cid Gomes (PSB) no partido. O encontro, marcado para discutir o futuro da liderança da sigla na Assembleia, acabou sem acordo. Atualmente, cerca de dez deputados cidistas tentam obter autorização da Justiça Eleitoral para deixarem a sigla. Torres, portanto, defende que a liderança do PDT na Assembleia deveria ser transmitida a um dos três deputados pedetistas que seguirão no partido - Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Deputados em "rota de saída", no entanto, rejeitam a tese. Na reunião de ontem, o grupo, liderado por Guilherme Landim (PDT), chegou inclusive a fazer uma "contraproposta", condicionando a entrega do posto a um "salvo-conduto" para que eles possam se desfiliar do partido.

Sem chance

Flávio Torres, no entanto, rejeitou negociar a questão e lembrou que a exigência de filiação partidária é uma exigência do PDT na esfera nacional. Atualmente, preside o PT Nacional o deputado federal André Figueiredo.

Climão

A preço de hoje, o mais provável é que a liderança do partido siga com Landim. Ele e os outros cidistas, no entanto, esperam hoje apenas aval da Justiça Eleitoral para trocarem a sigla pelo PSB, onde Cid já está filiado.

Eventos

Uma comitiva de associados e executivos da Associação Brasileira de Empresas de Eventos realizou ontem em Brasília manifestação em defesa do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse.

Mobilização

Criado em 2021 após impactos da Covid-19, o programa previa cobrança "zero" de tributos federais para o setor até 2027. Governo, no entanto, estuda descontinuar a ação. Cearense Leonardo Araripe participa das ações.

Negociação

Resolvido o impasse entre professores e Prefeitura de Fortaleza, gestão José Sarto passa agora a negociar com outras categorias municipais. Próximo dia 27 o prefeito apresenta nova proposta em reunião com o Sindifort.

Pauta

Na pauta de reivindicações, o Sindifort cobra desde índice de reajuste geral em 9,35% como a atualização de PCCSs de diversas carreiras. A entidade representa diversas categorias do serviço público municipal.

Foto: Prefeitura Municipal de Maracanaú São João de Maracanaú.

Maracanaú no Carnaval do Rio

Maracanaú e o São João do município serão destaques no carnaval deste ano no Rio de Janeiro. Tradicional festa cearense será tema do enredo da Escola Acadêmicos de Vigário Geral, com desfile marcado para amanhã 19h.

Moda

Organizadores do Ceará Está na Moda (CEM) se reuniram ontem com o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, para preparar a participação da entidade no evento, marcado para ocorrer em Fortaleza entre 23 e 25 de abril.

Negócios

Com proposta de unir o setor de moda e receber mais de 5 mil visitantes, o CEM será realizado no Centro de Eventos e contará com cem expositores de marcas diversas. Sebrae atuará como articulador de rodadas de negócios.

Horizontais

Clássico álbum "Clube da Esquina", resultado da parceria entre diversos artistas mineiros em 1972 - incluindo Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes - será interpretado entre os dias 23 a 25 de fevereiro na Caixa Cultural Fortaleza. /// Espetáculo será apresentado pelos pianistas Amaro Freitas e Zé Manoel.