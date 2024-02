De Assis diz que PT terá candidato e minimiza tese de Cid sobre "concentração"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-10-20023: De Assis Diniz, Deputado Estadual faz visita ao Jornal O POVO . (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa, o deputado De Assis Diniz (PT) minimizou nesta quinta-feira, 8, tese do senador Cid Gomes (PSB) de que não seria bom para a política do Ceará a “concentração” de todas as principais posições do Executivo – Presidência, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza – com um mesmo partido.

Reafirmando que a tese de candidatura própria do PT já estaria “decidida” no partido, o deputado destacou que o Ceará já teve momento de “alinhamento” inclusive durante o governo do senador. “Não vejo com preocupação isso, já tivemos um alinhamento quando Cid era governador, Zezinho era presidente e Roberto Cláudio era prefeito”, afirma.

Na época citada por De Assis, no entanto, o País foi governado por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), o que não se encaixaria de forma integral ao que Cid. Apesar disso, De Assis destaca que não existe outro debate no PT fora a candidatura própria.

“Não, de jeito nenhum. Essa decisão do PT de ter candidatura própria está decidida, não tem o que conversar (...) o PT é um partido que tem base programática, tem uma estrutura nacionalizada, tem força política. A maior liderança do Estado, que é o Camilo Santana, tem acordo com a tese. Então vamos unificar nossa base”, afirma.



com informações do repórter Yuri Gomes - Especial para O POVO