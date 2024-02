Entidades saem em defesa da Pinacoteca do Ceará contra ataques de vereadora

Foto: Samuel Setubal Movimentação de pessoas e programação no Museu Ferroviário na Pinacoteca do Centro

Diversos órgãos, entidades e autoridades em museologia do Brasil saíram nos últimos dias em defesa da Pinacoteca do Ceará, que passou a ser alvo de ataques de setores conservadores após vídeo divulgado pela vereadora Priscila Costa (PL) nas redes sociais.

Entidades como o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, o Conselho Federal de Museologia, o Conselho Regional de Museologia da 1ª Região, a Rede de Educadores de Museus do Ceará (REM-CE), entre outras, se manifestaram nas redes sociais em defesa da instituição cearense e contra “desinformação” no caso.

Em imagens divulgadas nas redes, Priscila Costa exibe uma série de obras que integram a exposição “Se Arar”, em cartaz na Pinacoteca desde dezembro de 2022. Segundo a vereadora, peças com "pornografia" e "erotização" estariam sendo expostas em espaço que seria frequentado por crianças, inclusive com passagem de excursões de escolas.

“Tudo isso, pornografia, erotização, coisas bizzaras sendo expostas pelo governo do estado, pelo governador Elmano de Freitas, no mesmo espaço que é frequentado por crianças”, diz a vereadora, pré-candidata à reeleição neste ano.

Pinacoteca destaca classificação indicativa

Em nota, a Pinacoteca do Ceará destaca que todas as exposições possuem sinalização específica sobre a classificação indicativa das obras, expostas tanto na entrada do museu quanto ao lado de peças restritas a determinadas faixas etárias. O museu destaca que apenas oito das 1.196 obras expostas possuem classificação indicativa acima de 14 anos.

"A Pinacoteca do Ceará informa a classificação indicativa das obras expostas. Verifique a indicação sugerida para cada idade ao lado das obras. Crianças de 12 anos só podem entrar nos espaços expositivos acompanhadas por pais ou adultos responsáveis", dizem placas de sinalização expostas em diversos pontos do museu.

Peças restritas também recebem placas indicativas nas colorações amarela, vermelha e preta, a depender da idade indicada para cada obra. Duas das imagens exibidas pela vereadora são enquadradas justamente na classificação preta A18, indicada para maiores de 18 anos.

“A disposição dessas obras em áreas reservadas dentro das exposições também favorece o controle das famílias. Desta forma, garantimos aos pais o poder de decisão sobre quais conteúdos o seu núcleo familiar deve ter acesso com segurança e responsabilidade”, diz. Em pouco mais de um ano de funcionamento, o museu já recebeu mais de 135 mil visitantes.

"Campanha de desinformação"

Em resposta, diversos órgãos e entidades ligadas à Museologia se manifestaram sobre o caso nas redes. “O museu, enquanto instituição dedicada ao fomento da cultura e ao diálogo, foi alvo de ataques nas redes sociais, marcados por discursos de ódio e desrespeito às manifestações culturais”, afirma o Ibram.

“Todos os espaços culturais do país, sejam museus, centros culturais ou pontos de memória, são locais de reflexão e promoção do debate. É fundamental defender o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição, e repudiar os discursos de ódio propagados em nome da democracia em nosso país”, continua o órgão.

Já o Conselho Federal de Museologia classificou as manifestações como uma "campanha de desinformação, que apela à distorção de fatos e a discursos de ódio contra grupos socialmente minorizados". “Repudiamos veemente tais atos, que maculam a dignidade humana e afrontam a liberdade, a autonomia e o respeito à pluralidade de expressões culturais em uma sociedade diversa como a brasileira”, afirma.

Em discurso feito na manhã desta quarta-feira, 7, na Câmara Municipal de Fortaleza, Priscila Costa reforçou as críticas contra a Pinacoteca, dizendo ainda estar sendo vítima de “perseguição” por conta do vídeo. “Isso nada tem de arte, isso aqui é de extremo mau gosto, que em nada eleva a nossa alma, pelo contrário, desconstrói o belo, e viola uma criança”, disse, chegando a exibir no plenário da Casa peças que ela considera impróprias.

Esta não é a primeira vez que a Pinacoteca do Ceará vira “alvo” para manifestações de parlamentares conservadores de Fortaleza. Ainda em 2023, a mesma exposição também foi alvo do vereador Jorge Pinheiro (PSDB), que chegou a lançar uma “minissérie” contra obras que faziam críticas a símbolos da fé cristã.