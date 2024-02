Petistas discordam de Cid sobre "concentração" de poder no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES De Assis Diniz, deputado estadual

Integrantes do PT Ceará minimizaram nesta quinta-feira, 8, tese de Cid Gomes (PSB) de que não seria bom para a política do Ceará a "concentração" das principais posições do Executivo - Presidência, Governo e Prefeitura - com um mesmo partido. Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, tanto o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT), quanto o líder do blocão comandado pelo PT na Assembleia, De Assis Diniz (PT), minimizaram a tese, destacando que concentração semelhante ocorreu inclusive durante o período em que Cid governava o Ceará. "Já tivemos um alinhamento quando Cid era governador, Zezinho era presidente e Roberto Cláudio era prefeito", diz De Assis. A preço de hoje, petistas estão alinhados com a tese de candidatura própria em Fortaleza, ainda que o partido tenha o governador Elmano (PT) e o presidente Lula (PT).

Candidatura

"Não existe um manual, uma tese. O que determina isso (candidaturas) é a conjuntura, e o que sinto hoje é que o povo de Fortaleza, o mundo político, espera uma candidatura do PT", afirma Guilherme Sampaio.

"Herança"

Ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) deve lançar o irmão, Jânio Henrique (PDT), como candidato a vereador na Capital. A ideia do deputado é transmitir para o familiar sua "herança" de votos, concentrados principalmente na Regional 10 de Fortaleza.

Theóphilo

Um dos alvos de operação da PF deflagrada ontem, o general cearense Estevam Cals Theóphilo é integrante de família "tradicionalíssima" e respeitada no meio militar, com linhagem que remonta desde tempos do 1º Império.

Tradição

A tradição concede até "regalias" aos Theóphilo, única família com membros autorizados a usarem barba no Exército. Estevam é irmão de outros oficiais do Exército, incluindo Guilherme Theóphilo, dirigente do Novo Fortaleza.

Não unânime

Guilherme foi inclusive candidato do PSDB ao Governo do Ceará em 2018. Outro ponto curioso é que nem todos os membros da família Theóphilo seguem a cartilha de Bolsonaro. Tem até irmão de inclinação progressista no meio.

Ousado

Atual dirigente do PDT-CE, Flávio Torres participou recentemente de show em alusão aos 80 anos de Rodger Rogério. Ele chegou até a arriscar "Esquina Predileta", uma das canções mais complexas do cearense.

Foto: Relia Maria/ Divulgação EDILBERTO Pontes

Ceará reconduzido no IRB

Integrante do TCE cearense, o conselheiro Edilberto Pontes será reconduzido no próximo dia 20 de fevereiro, em Brasília, no comando do Instituto Rui Barbosa, associação que representa Tribunais de Contas de todo o Brasil.

Voltamos já

Comércio do Centro de Fortaleza estará fechado de sábado, 10, a partir do período da tarde, até terça-feira, 13, por conta do Carnaval. Informação é da CDL de Fortaleza, com retorno previsto para meio-dia da quarta-feira, 14.

Vem aí

Segundo o presidente da CDL, Assis Cavalcante, lojas usarão o período para preparar campanhas, com expectativas de grandes descontos. "Estamos na expectativa de que em 2024 teremos resultados melhores que o ano anterior".

Horizontais

Pré-candidato a prefeito de Itaitinga com apoio de gente da base e da oposição, o professor Machidovel Trigueiro (Republicanos) é vice-diretor da Faculdade de Direito da UFC. O diretor do órgão, por sua vez, é o professor Gustavo César Machado Cabral. Edição anterior da coluna acabou confundindo as coisas.