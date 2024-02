Romeu rebate presidente do PDT Ceará sobre liderança do partido na Alece

Foto: Divulgação/Junior Pio/Alece Deputado questionou atuação do comando do PDT na eleição de 2022

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) rebateu nesta quinta-feira, 8, tese do presidente da Comissão Provisória do PDT Ceará, Flávio Torres, sobre a liderança do partido na Casa.

Atualmente, nove deputados estaduais do PDT tentam obter na Justiça Eleitoral um aval para deixarem o partido. Por conta disso, Torres tem defendido que o posto de líder do PDT na Assembleia seja transferido para um dos três deputados que devem continuar na sigla – Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Neste sentido, Torres rejeita argumento dos nove deputados “de saída” do PDT, que destacam que eles ainda possuem a maioria entre a bancada. “Não pode ser uma discussão sobre aritmética, mas sim sobre ética. Quem está saindo do partido não pode ficar em um cargo que existe para representar o partido”, afirma.

Em entrevista nesta quinta-feira, no entanto, Romeu rebateu a tese, em recado claro à direção do PDT Nacional: “Se a gente for ver o modus operandi da direção nacional do PDT nos últimos tempos, será que eles sabem o que essa palavra significa, ética?”, questiona o parlamentar, que defende que a liderança do PDT siga com o grupo majoritário no partido.

“Regimento é muito claro, uma maioria de nove não pode ser sobrepujada por uma minoria de quatro”, afirma. Neste sentido, Aldigueri reforça ainda pleito do grupo para que os deputados recebam aval do PDT para pedir desfiliação do partido. “Se há cisão e a própria direção nacional não nos quer, por que não nos libera?”, diz.



