PDT pode levar caso de procurador ao STF

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Sede do STF em Brasília

O PDT Nacional estuda entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra lei do governo Elmano (PT) que reajustou, no início de 2023, alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará. O questionamento tem como base caso do procurador-geral da Assembleia, que é acusado pela oposição de ser impedido de exercer a função. "Nós estamos fazendo um levantamento jurídico, conversando com tributaristas e com constitucionalistas, para que analisem, e o PDT já se colocou inclusive à disposição para entrar com uma ADI em Brasília", diz o deputado Cláudio Pinho (PDT). "Queremos algo que possa dar esperança ao povo cearense. Se houve um problema legislativo, isso contaminou a lei. E se a lei está contaminada, ela tem que deixar de existir", diz.

Defesa

Permanência do procurador da Alece já foi defendida tanto pela Mesa Diretora quanto pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PT). "É uma pessoa com reputação ilibada, inclusive reconhecida por todos", destaca.

ICMS

Segundo Pinho, a intenção de apresentação da ADI via PDT já teria sido discutida inclusive com o presidente nacional do partido, deputado André Figueiredo. ADIs são endereçadas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ação...

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT) afirma que o Conselho de Ética da Casa ainda não recebeu qualquer ação a respeito da confusão registrada na volta dos trabalhos do Legislativo, em 1º de fevereiro.

...e reação

Para tomar qualquer providência no caso, o Conselho precisa primeiro ser provocado por alguma das partes envolvidas. Na sessão, Vereadora Cláudia Gomes (PSDB) disse ter sido agredida por Enfermeira Ana Paula (PDT).

Segurança

Em reunião realizada na última segunda-feira, a Mesa Diretora da Casa chegou a discutir reforço na segurança do Legislativo, de olho em evitar novos incidentes. Questão ainda será pauta para resolução da Mesa.

Pecém

Maior player do setor de frutas no Brasil, a Ftrade é a mais nova integrante da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp). Empresa opera desde 2006 com comércio exterior por todo o Brasil.

Foto: José Leomar/ Alece Deputada Dra. Silvana

Dra. Silvana e Bolsonaro

Video da deputada estadual Dra. Silvana (PL) com críticas à esquerda foi exibido por Jair Bolsonaro (PL) em reunião com ministros investigada pela PF. No encontro, foram exibidas onde a deputada diz que não é possível "ser cristão e ser de esquerda".

"Virar a mesa"

No vídeo, Silvana associa a esquerda com pautas como aborto e drogas. Imagens foram exibidas no momento em que Bolsonaro tentava instigar ministros a tomarem "ação" contra possível vitória de Lula em 2022.

Orgulho

Procurada, Silvana disse ter ficado "orgulhosa" com o uso das imagens. Ela destaca que a questão não representa irregularidade e diz que Bolsonaro "nunca quis dar um golpe" no País. "Há muita narrativa".

Horizontais

Não deixou de causar surpresa para muita gente o "ressurgimento" de Gaudêncio Lucena, ex-vice-prefeito de Fortaleza que andava fora dos holofotes. Homem de confiança do lulista Eunício Oliveira (MDB) e emedebista por décadas, o empresário assumiu a 2ª vice-presidência do PL Ceará. Timing não é dos melhores.