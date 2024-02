Confusão na Câmara tem ação e reação

Foto: FÁBIO LIMA Claudia Gomes, vereadora

Com menos de duas semanas da volta do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Fortaleza já tem no horizonte seu primeiro embate de 2024. No último sábado, 10, foi revelado que a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) entrou com representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa contra a colega Enfermeira Ana Paula (PDT). Agora, o órgão deverá ser acionado para iniciar julgamento da ação, movida após confusão registrada na sessão de reabertura dos trabalhos do Legislativo, em 1º de fevereiro. Ana Paula, por sua vez, promete responder à altura e acionar Justiças comum e eleitoral contra uma série de políticos e instituições, incluindo desde a Câmara e o prefeito José Sarto (PDT), até a própria Cláudia Gomes. Em entrevista à coluna, ela diz que ações serão protocoladas amanhã, com o fim do Carnaval.

Confusão

Na sessão de 1º de fevereiro, foi registro intenso empurra-empurra e bate-boca entre Ana Paula e outros parlamentares. Na confusão, a pedetista teria agredido Cláudia Gomes e o suplente Juninho (União Brasil).

Embate

Ana Paula, no entanto, nega tese de agressão e diz apenas ter "reagido" a tentativas de silenciamento na Casa. Ela também acusa Juninho de ter tentado filmar suas "roupas íntimas" no meio da confusão.

Foto: FÁBIO LIMA VEREADORA Enfermeira Ana Paula protagonizou momentos de agressão na CMFor

"Usada"

Enfermeira Ana Paula diz que não possui "vontade" em incluir a colega Cláudia Gomes entre alvos de suas ações na Justiça, mas afirma que a vereadora vem sendo "usada" por adversários dela no Legislativo.

De olho

A CDL de Fortaleza avalia que o período pós-Carnaval, iniciado na tarde de hoje, deve ser marcado por liquidações e grandes campanhas de vendas em Fortaleza. Hora de ficar atento na hora de procurar boas ofertas.

Cagece

Articulada pela oposição, proposta de instalação de uma CPI da Cagece não deve prosperar na Assembleia. Mesmo integrando a oposição, Marta Gonçalves (PL) e Emília Pessoa (PSDB) não assinaram o pedido.

Sem Ccarnaval

Candidatos de oposição a José Sarto (PDT) mais "à direita", como Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), parecem já ter caído em campo de olho na campanha deste ano. Ritmo de publicação nas redes já é outro.

Foto: Luis Salvatore / Adobe Stock Vista aérea do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Lençóis e Jericoacoara

O deputado José Guimarães (PT-CE) comemorou decisão do governo Lula de tirar os Lençóis Maranhenses (foto) de programa de privatizações lançado por Jair Bolsonaro. "A pátria não se vende, a pátria se defende!", disse.

"Se vende"

Resta saber por que a lógica não valeria para o Parque Nacional de Jericoacoara. Questionada inicialmente por petistas, concessão do Parque acabou sendo fechada com apoio do governo Elmano de Freitas (PT).

Ou defende?

Em janeiro de 2023, Elmano chegou a apelar à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) para que a Parque ficasse com o Ceará. Gestão destaca, no entanto, que novo entendimento levou em conta interesse da própria região.

Horizontais

A Arquidiocese de Fortaleza inicia hoje, em cerimônia eucarística marcada para às 18h30min, atividades da Campanha da Fraternidade de 2024. Com tema "Fraternidade e Amizade Social" e lema "Vós sois todos irmãos", a campanha terá detalhes revelados em coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira, 15.