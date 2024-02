Bancada do PL Ceará irá a ato pró-Bolsonaro dia 25 em São Paulo

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-09-2023: Visita de Jair Bolsonaro a Fortaleza no QG do André Fernandes junto com Carmelo Neto se reunem com apoiadores. (Foto: Samuel Setubal)

A bancada do Partido Liberal (PL) do Ceará promete estar presente no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, no próximo dia 25 de fevereiro. Carmelo Neto, deputado estadual e presidente do PL no Estado, e a colega de bancada, Dra. Silvana (PL), são alguns dos que viajarão para a capital paulista.

De acordo com Carmelo, as lideranças bolsonaristas no Estado não devem organizar atos locais. Mas ele não descarta que movimentos espontâneos aconteçam tanto na capital cearense como em outros municípios do Ceará. A ideia, no entanto, é concentrar as forças na Avenida Paulista em um grande ato de apoio a Bolsonaro.

“Acredito que se houver a convocação para atos locais será de maneira espontânea. O presidente Bolsonaro nos convocou para a Av. Paulista, e lá estaremos para mostrar o apoio dos brasileiros ao que ele representa pra todos nós”, afirmou o deputado estadual

Dra. Silvana vai na mesma linha do colega de bancada de concentrar as atenções para a manifestação em São Paulo. “Acredito que a chamada do presidente será para São Paulo mesmo”, comentou Silvana.

O ato convocado por Jair Bolsonaro é uma tentativa de demonstrar força diante das investigações que ele e aliados vêm sofrendo nas últimas semanas. A ideia é se defender das acusações em curso.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO