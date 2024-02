Câmara de Fortaleza decreta luto de três dias após morte de Paulo Diógenes

Foto: Reprodução/Instagram @gloriadiogenes Paulo Diógenes morre aos 62 anos

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), determinou nesta quarta-feira, 14, luto oficial de três dias na Casa após a confirmação da morte do ex-vereador e humorista Paulo Diógenes, conhecido pela personagem Raimundinha.

“Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-vereador e humorista Paulo Diógenes, ocorrida nesta quarta-feira (14). Por esse motivo, decreto luto oficial de três dias na Câmara Municipal de Fortaleza”, afirmou Rolim em nota.

“Paulo Diógenes dedicou o seu trabalho de forma exemplar na Casa por um mandato, sempre contribuindo para o desenvolvimento da nossa Capital. Neste momento de dor, quero me solidarizar com todos os seus familiares e amigos. Rogo a Deus, para que o receba em paz e traga conforto para sua família”, afirma.