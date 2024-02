Gardel assumirá Prefeitura pela 1ª vez

Foto: AURÉLIO ALVES Gardel Rolim, presidente da Câmara, e José Sarto, prefeito de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), irá se ausentar do Brasil a partir das 17h desta sexta-feira, 16, quando viaja para o Exterior para tratar de interesses particulares. Como o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) também está escalado para representar a administração em agenda fora do País já a partir desta quinta-feira, 15, quem assumirá a gestão será o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT). Esta é a primeira vez que o pedetista irá assumir como prefeito de Fortaleza desde sua eleição para o comando do Legislativo da Capital, no início de 2023. Em protocolo enviado ao Legislativo de Fortaleza, José Sarto comunica sua saída do País entre 16 e 25 de fevereiro, mas não chega a justificar a viagem. Durante o período, responderá pelo Legislativo o 1º vice-presidente da Câmara, Paulo Martins (PDT).

Particular

No comunicado enviado ao Legislativo, o prefeito de Fortaleza registra apenas que irá "tratar de interesses particulares, em viagem ao Exterior. Nenhum outro detalhe sobre a viagem ainda foi fornecido pela gestão.

Vice

Já o vice-prefeito Élcio Batista está escalado para representar a gestão, entre 15 e 25 de fevereiro, na assinatura de acordos entre Fortaleza e as cidades de Sines (Portugal), Maputo (Moçambique) e Luanda (Angola).

Raimundinha

Morreu ontem em Fortaleza o humorista Paulo Diógenes, famoso pela personagem Raimundinha. Vereador entre 2013 e 2016, ele foi um dos mais ativos defensores da causa LGBT no Legislativo municipal. Talvez o maior.

Foto: SecultCE/Divulgação Humorista cearense Paulo Diógenes, criador da Raimundinha, morreu nesta quarta-feira, 14

Direitos LGBT

Foi da autoria dele requerimento que viabilizou, ainda em 2014, o 1º casamento coletivo LGBT de Fortaleza. "É preciso esclarecer que o casamento é um direito de todos, até então negado a gays e lésbicas", dizia o texto.

Resistência

Em 2015, veio de Diógenes o mais barulhento protesto contra ação de vereadores conservadores que retiraram a "promoção do respeito à diversidade" como uma das diretrizes do Plano Municipal de Educação.

Relato

"Quando era pequeno, eu sabia que era diferente, mas não sabia por quê. Eu não pedi para nascer gay, não. Aos 53 anos, vocês acham que eu quero sofrer por que é minha opção sofrer? Não é, não. Eu nasci assim", disse.

Foto: AURÉLIO ALVES Carmelo Neto, deputado estadual, em participação no Jogo Politico

Bolsonaristas em São Paulo

Bancada do PL Ceará irá a São Paulo no próximo dia 25 de fevereiro para participar de evento puxado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Informação é confirmada pelo presidente do partido no Estado, deputado Carmelo Neto.

Concentra

Ele destaca que evento simultâneo pode ocorrer em Fortaleza, mas de maneira "espontânea". Bolsonaristas "oficiais", pelo visto, deverão evitar dispersão e seguir em grupo para ato central em São Paulo.

PL-CE

Vale lembrar que, a preço de hoje, bancada do PL Ceará tem o registro cassado pelo TRE-CE. O partido, no entanto, ainda aguarda julgamento de recursos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Horizontais

A Caixa Cultural de Fortaleza recebe, entre 15 e 18 de fevereiro, o projeto Circulação Amazônia, com dois espetáculos gratuitos do Corpo de Dança do Amazonas. /// Apresentações são gratuitas e começam já hoje, a partir das 20h. /// Informações e reservas no site da instituição.