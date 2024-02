Ana Paula aciona Sarto, PDT, Câmara, Juninho e até Cláudia Gomes na Justiça

Foto: FÁBIO LIMA Vereadora Enfermeira Ana Paula protesta diante do prefeito Sarto

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) afirmou ao O POVO que vai acionar o prefeito José Sarto (PDT), o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil), o PDT, a Câmara Municipal de Fortaleza e a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) na Justiça comum e eleitoral. A iniciativa acontece como uma reação após Claudia Gomes entrar com representação contra Ana Paula no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

“Para ação haverá uma reação combativa da nossa parte. Nosso mandato é coletivo e foi construído por aqueles e aquelas que precisam de uma voz independente, sem amarras. E assim sendo, não permitirá ataques à sua legitimidade. As ações jurídicas de violência política de gênero serão protocoladas nesta quinta-feira, 15, após o carnaval”, afirmou Ana Paula, em mensagem à coluna.

Ana Paula, Cláudia Gomes e Juninho se envolveram em uma confusão na abertura dos trabalhos da Câmara de Fortaleza em 2024, no dia 1° deste mês. Ana Paula é acusada de agredir Cláudia Gomes, ainda no plenário, e o suplente Juninho nos corredores da Casa. Ela diz ter seus direitos políticos violados na ocasião ao ser cercada por assessores e secretários do prefeito, ação vedada pelo artigo 101 do regimento interno da Câmara.

“Em minha defesa reitero que (sofri) cerco físico por dezenas de pessoas, que não poderiam nem sequer estarem ali, hostilização, empurrando e me sufocando, quando tinha o direito legítimo de protestar como vereadora”, ressaltou a vereadora do PDT.

Ana Paula diz que a Câmara Municipal de Fortaleza não tem argumento jurídico nem moral para sua cassação, e que a Casa deixou de agir eticamente em casos bem piores, mas sem citar quais. A vereadora declarou ainda que a vereadora Cláudia saiu do seu assento na tentativa de somar voz aos que buscavam impedi-la de protestar contra Sarto. Ana Paula levantou ainda as possibilidades pela qual a vereadora do PSDB estaria entrando com ação contra ela: “proteção ao presidente Gardel? Pedido dos assessores do prefeito?”.

“Vejo a vereadora Cláudia como uma vítima do sistema machista que está acostumado a usar mulheres para satisfazer seus egos e vaidades”, disse Ana Paula.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO