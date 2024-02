Evandro se movimenta entre petistas

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024:Evandro Leitão e Di Assis, deputado. Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

Mesmo sendo o nome que mais recentemente se filiou ao PT, Evandro Leitão (PT) foi o primeiro dos cinco pré-candidatos do partido à Prefeitura de Fortaleza a fazer movimentos mais explícitos de olho em garantir a vaga para a disputa. Ao longo do dia de ontem, o presidente da Assembleia não só recebeu apoio do grupo do deputado José Airton (PT) para representar o partido na eleição, como também se reuniu com movimentos sociais ligados à sigla e com membros do Campo Democrático, corrente majoritária do PT Ceará comandada por José Guimarães (PT). Em todos os encontros, ficou clara a intenção do parlamentar em construir uma "base" interna de olho em conquistar a pré-candidatura do PT na eleição da Capital. Até agora, quase todos os movimentos vinham ficando mais restritos aos bastidores.

Internos

Vale lembrar que, em todos os eventos citados acima, estiveram presentes diversas lideranças do PT com peso na gestão Elmano de Freitas, incluindo o secretário-executivo do Turismo, Jonas Dezidoro.

No páreo

Além de Evandro Leitão, seguem na disputa interna do PT os deputados Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, assim como o ex-deputado e assessor especial do governo Elmano de Freitas, Artur Bruno.

Sucessões

Conforme a coluna de ontem antecipou, o prefeito José Sarto (PDT) viaja hoje, às 17h, para agenda particular no Exterior. Como o vice também está em viagem, assumirá a gestão o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT).

Maratona

"Gestão Gardel" deve contar com maratona de inaugurações em diversas áreas, incluindo a entrega de uma grande ação de saneamento, drenagem e pavimentação na comunidade Jagatá, no Conjunto Palmeiras.

Alô, prefeito

Leitores se queixam da situação do túnel que conecta bairros Presidente Vargas e Aracapé, alagado desde a chuva do último domingo. Como não existe alternativa próxima, muita gente acaba sendo obrigada a cruzar na lama.

Saúde

O Sinduscon-CE agora oferece atendimento psicológico individual para colaboradores de empresas afiliadas. O serviço foi incluído no portfólio do Programa Qualidade de Vida na Construção e envolve parceria com o SESI Ceará.

PDT e a briga sem fim

Acaba hoje prazo para a indicação de líderes das bancadas na Assembleia Legislativa. Sem acordo, liderança do PDT deve seguir com Guilherme Landim (PDT), que representa deputados aliados de Cid Gomes (PSB) "de saída" da sigla.

Revés

Quem não deve gostar nada do desfecho para o impasse é o presidente da Comissão Provisória do PDT Ceará, Flávio Torres. Para ele, liderança deveria ficar com três pedetistas que pretendem continuar no partido.

Ematerce 70

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) comemora hoje 70 anos de atividades no desenvolvimento agrícola e rural do Ceará. Aniversário contará com uma agenda especial de eventos.

Horizontais_

Diretora da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), Fernanda Delgado participa no próximo dia 22 de fevereiro, na sede da Fiec, da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela comandará o painel "Desafios e tendências para o Hidrogênio", marcado para as 15h30min.