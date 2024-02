Sem acordo e com prazo no limite, liderança do PDT deve ficar com cidistas

Foto: Junior Pio / Alece Deputado Guilherme Landim é o atual líder do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará

A liderança do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) deve ficar com o grupo de deputados ligado a Cid Gomes (PSB) atualmente em “rota de saída” da sigla. Os partidos têm até esta sexta-feira, 16, para definir os líderes para o ano de 2024.

Apesar de tentativas de acordo para que grupo “histórico” do PDT Ceará pudesse indicar o próximo líder da legenda, a tendência é que Guilherme Landim permaneça na liderança da bancada pedetista, “Vamos escutar a bancada, buscar as assinaturas e tentar manter os mesmos nomes”, disse o deputado.

A bancada do partido vive um racha, dos 12 deputados em exercício, oito fazem parte da ala ligada ao senador Cid Gomes, enquanto outros 4 estão ao lado de Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Sarto.

Uma reunião entre a bancada do PDT Ceará na Assembleia e o presidente da Comissão Provisória do partido, Flávio Torres, foi feita no início do mês, mas acabou sem uma definição clara. Com isso, o racha deve continuar até que a justiça determine o futuro dos dissidentes.

“Tivemos uma reunião e fizemos uma proposta, a de liberar os deputados (os oito cidistas). Flávio Torres disse que não dependia dele”, afirmou Landim. Como deputados ligados a Cid já estão de saída do PDT, havia uma pressão para que a liderança ficasse com um dos três deputados que devem seguir na sigla – Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO