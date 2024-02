Flávio Torres: "Parece que estava falando com gente que não é dona da cabeça"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 15-01-2024: Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O presidente da Comissão Provisória do PDT Ceará, Flávio Torres, lamentou a falta de entendimento sobre o líder do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A reunião do começo do mês junto a bancada pedetista acabou sem definições, a tendência é que o líder permaneça sendo o deputado estadual Guilherme Landim, próximo de Cid Gomes (PSB).

“Nem me ouviram. Parece que eu estava falando com gente que não é dono da (própria) cabeça, não tinham língua nem ouvidos”, afirmou Flávio sobre a reunião.

O desejo da bancada dissidente era ser liberada do partido e resolver assim a questão da liderança, deixando-a para um dos deputados alinhados ao PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Mas a questão não pode ser resolvida a nível estadual, portanto, fora do alcance de Torres.

O presidente da Comissão Provisória do partido lamentou que não haja “constrangimento nenhum” de os deputados dissidentes manterem a liderança sem estarem alinhados ao partido. Mas disse que após a definição de amanhã irá avaliar o cenário.

A escolha do líder da bancada deve ocorrer até esta sexta-feira, 16, data limite estipulada pelo presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), para que as bancadas dos partidos escolham seus líderes e comuniquem à Mesa Diretora da Casa.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO