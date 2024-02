Sarto deixa maratona nas mãos de aliado

Foto: Reprodução/ Instagram @sartoprefeito12 José Sarto assina transmissão de cargo para Gardel Rolim

Conforme a coluna já havia antecipado, o prefeito José Sarto (PDT) embarcou ontem em viagem particular para o Exterior. Como o vice Élcio Batista (PSDB) também se encontra em viagem internacional, o cargo acabou sendo transmitido ao presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT). Aliado de primeira hora do prefeito, o pedetista é considerado uma das "pessoas chave" na articulação da chapa para a reeleição de Sarto na disputa deste ano. Mais do que assumir a gestão até o próximo dia 25, Gardel também terá em mãos uma "maratona" de entregas e inaugurações deixada pelo prefeito. A principal delas inclui a entrega de uma grande obra de saneamento, drenagem e pavimentação da comunidade Jagatá, no Conjunto Palmeiras. Agenda inclui também uma escola no Panamericano e uma praça no Demócrito Rocha.

Pacote

Outras inaugurações incluem ainda dois postos de saúde nos bairros Itaoca e Dionísio Torres. As ações acabam sendo das mais positivas para Gardel Rolim, que atuava na saúde antes de virar vereador por Fortaleza.

Empolgados

Posse de Gardel Rolim é vista com bons olhos sobretudo pela Câmara Municipal de Fortaleza, com vereadores valorizarando a "moral" concedida por Sarto ao Legislativo. Algo importante em ano de eleição municipal.

Vaivém

O PSD de Fortaleza realiza hoje, às 9h, evento de filiação de novos pré-candidatos do partido à Câmara Municipal de Fortaleza. Novas adesões incluem diversos suplentes que deixam o PDT.

Célio

O deputado Célio Studart (PSD) apresentou projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito para punir motoristas que abandonem animais domésticos em via pública. Casos do tipo vêm ficando cada vez mais comuns.

Célio II

Vale lembrar que Célio é secretário da Proteção Animal do Ceará, tendo pedido licença no ano passado para participar do Orçamento. A ideia era que ele voltasse ainda em janeiro ao cargo, o que não ocorreu até agora.

Choque

Muita gente não gostou da data escolhida para a prova do novo concurso do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), 7 de abril. Acontece que é a mesma data da prova de outro concurso, da Câmara Municipal.

Foto: FERNANDA BARROS Vice-reitora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Diana Azevedo

Mulheres na ciência

A Assembleia Legislativa realiza na próxima quinta-feira, 22, sessão solene em alusão ao Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Iniciativa da deputada Larissa Gaspar em diálogo com a vice-reitora da UFC, Diana Azevedo (foto).

Túnel

Falamos ontem da situação preocupante do túnel de Fortaleza que conecta bairros Presidente Vargas e Aracapé. Única opção de trânsito para muita gente, o túnel está alagado desde as chuvas do último domingo.

Alô, metrofor!

Diferente do que foi dito, no entanto, o túnel não é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, mas sim do Metrofor. Túnel em questão passa justamente por baixo de trilhos do metrô. Até ontem, situação seguia a mesma.

Horizontais

A Vila das Artes está com edital aberto para o curso de Realização em Audiovisual. A formação possui duração de dois anos e com aulas presenciais. São 40 vagas disponíveis para pessoas com mais de 18 anos e ensino médio completo. Inscrições até 29 de fevereiro em viladasartesfortaleza.com.br.