Ação PDT-Evandro volta à "estaca zero"

Foto: FÁBIO LIMA Deptado Evandro Leitão, presidente da assembleia

.

O juiz eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), decidiu ontem redistribuir ao colega Francisco Érico Carvalho Silveira processo onde o PDT pede a perda de mandato do presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), por conta de sua desfiliação do partido. Na decisão, Luciano concorda com a tese do PT Ceará de que o processo deve ter o mesmo relator de outra ação, atualmente em tramitação na Justiça Eleitoral, onde Evandro tenta justificar sua saída do PDT. Com isso, processo deve voltar à "estaca zero" e ser redistribuído para Silveira. Vale lembrar que, nesta outra ação, Evandro já obteve vitória tanto no voto do relator quanto no pleno da Corte, que validaram carta de anuência obtida pelo ex-pedetista.

Novidade

O Sesc Ceará inaugurou ontem nova clínica odontológica, localizada na unidade Panorama, ao lado da Escola de Gastronomia e Hotelaria. Atendimentos do antigo Sesc Centro devem ser transferidos para a nova unidade.

Israel...

Tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Municipal de Fortaleza terão que se manifestar sobre declarações de Lula comparando os conflitos e a crise humanitária na Faixa de Gaza com o Holocausto.

...em pauta

Notas de repúdio foram apresentadas pelo deputado Alcides Fernandes (PL) e pela vereadora Priscila Costa (PL), ambos bolsonaristas. Por conta disso, as Casas deverão avaliar o assunto nos próximos dias.

Pleno I

O TJCE abriu inscrições para magistrados interessados na vaga aberta na Corte pela aposentadoria do desembargador Darival Beserra, oficializada ontem. Vaga será preenchida pelo critério de merecimento.

Pleno II

A Corte também realiza processo para substituição da desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, aposentada em dezembro do ano passado. Sete juízes de Entrância Final disputam este espaço.

Trincheira

Ex-prefeito Roberto Cláudio assina o manifesto de estreia da página Radar do Ceará, onde promete divulgar notícias e publicar textos sobre desafios do Ceará. Texto inicial tem crítica a números da saúde fiscal do Estado.

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas (PT)

Elmano e segurança pública

Afastado de eventos públicos desde 24 de janeiro por questão de saúde, Elmano de Freitas (PT) enfim retomou ontem agenda presencial no Governo do Ceará. Já assinou lei de estruturação da Inteligência no Estado, que segue para a Alece.

Conselho...

O vereador Raimundo Filho (PDT) aguarda designação do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), para definir quem será o relator de processo no Conselho de Ética da Casa contra Enfermeira Ana Paula (PDT).

...de ética

Originalmente, quem daria início ao processo seria Cláudia Gomes (PSDB). Como é ela quem acusa Ana Paula de agressão durante sessão da Casa, no entanto, a presidência do grupo será repassada para Raimundo no caso.

Horizontais

A Escola Porto Iracema das Artes (Secult) abre nesta sexta-feira, 23, a exposição fotográfica coletiva "À Margem: Visualidades Expelidas num Mar Incendiário", realizada por alunos do Programa de Formação Básica. Abertura ocorre no Hub Cultural Porto Dragão, às 17h. Horários da mostra na página da Escola.