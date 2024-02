PT: Falta de consenso pode adiar definição

Foto: Divulgação/Assessoria PT Encontro do diretório do PT em Fortaleza aprova resolução que adia definição de tática e de candidatura do partido na capital cearense

A inda sem definição sobre quem representará o partido na eleição de 2024, o PT de Fortaleza já não descarta adiar para depois de 30 de março o processo de escolha do pré-candidato da sigla na disputa. Apontado pelo partido no fim do ano passado, o prazo para o fim de março já é visto como menos provável, uma vez que dependeria de um consenso entre a maior parte do diretório municipal petista. Como não existe tal consenso hoje, o mais provável é que o partido siga um novo calendário atualmente sendo elaborado pelo Grupo de Trabalho Eleitoral da sigla, com prazo de apresentação para o fim de fevereiro. Enquanto a disputa para o Executivo não avança, presidentes de partidos da federação PT-PCdoB-PV se reunirão nesta semana em Fortaleza para definição da chapa do grupo para a eleição da Câmara Municipal.

Maratona

Agenda movimentada do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), no exercício da Prefeitura de Fortaleza, com inaugurações de obras na sexta-feira e no sábado, tanto na área nobre quanto na periferia.

Ausência

Candidato à reeleição, Gardel Rolim assumiu a gestão na última sexta-feira, após viagens do prefeito José Sarto (PDT) e do vice Élcio Batista (PSDB) ao Exterior. Os dois voltam ao município no próximo domingo, 25.

Pressão

O deputado Sargento Reginauro (União) quer cobrar que o Estado crie uma força-tarefa, com Judiciário e órgãos de segurança, de olhos em responder recentes casos de violência contra policiais registrados no Ceará.

Casa nova

Expulso do PT em junho de 2022 após ser acusado de tentativa de feminicídio, o vereador Ronivaldo Maia se filiou no último sábado ao PSD, comandado em Fortaleza pelo deputado federal Luiz Gastão (PSD).

Transição

Com a filiação do ex-petista, bancada do PSD amplia em 50%, passando de dois para três vereadores. A tendência hoje, no entanto, é que José Freire (PSD) e PP Cell (PSD) deixem o partido até o fim da janela partidária.

Trocas

Sábado de filiações no PSD não contou, no entanto, apenas com a chegada de Ronivaldo. Se aliaram também à sigla o ex-deputado Barroso Rodrigues, coordenador da vitoriosa campanha de José Sarto (PDT) em 2020.

Custódio vira fortalezense

Foto: FÁBIO LIMA Custódio de Almeida, reitor da UFC

Natural de São Bernardo (MA), o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida (foto), recebe hoje, às 19h, o título de cidadão fortalezense em evento no plenário da Câmara Municipal. Homenagem é iniciativa de Júlio Brizzi (PDT).

Perrengue

O Metrofor informa que o túnel ligando os bairros Presidente Vargas e Aracapé, que passou a última semana alagado e gerou reclamações de diversos leitores, foi liberado neste sábado após serviços de manutenção da empresa.

Manutenção

O Metrofor destaca que o alagamento ocorreu por conta do acúmulo de lixos e areia nas galerias por onde a água deveria escorrer. Equipes da empresa e da Prefeitura de Fortaleza farão nova visita ao trecho ainda hoje.

Horizontais_

Deputados estaduais garantem que a CPI instalada na Assembleia Legislativa para apurar prestação de serviços da Enel no Ceará seguirá funcionando ao longo de 2024. /// A ideia é continuar o levantamento de denúncias sobre irregularidades no fornecimento de energia, que já estaria em estágio avançado.

Leia mais Após reunião com Evandro, grupo de Guimarães receberá Luizianne na próxima semana

Sem acordo e com prazo no limite, liderança do PDT deve ficar com cidistas

Ana Paula aciona Sarto, PDT, Câmara, Juninho e até Cláudia Gomes na Justiça Sobre o assunto Após reunião com Evandro, grupo de Guimarães receberá Luizianne na próxima semana

Sem acordo e com prazo no limite, liderança do PDT deve ficar com cidistas

Ana Paula aciona Sarto, PDT, Câmara, Juninho e até Cláudia Gomes na Justiça