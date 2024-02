Fala de Lula em debate na Alece e Câmara

Foto: Ricardo Sruckert/PR Na Etiópia, Lula classificou mortes de civis e Gaza como genocídio

Duas principais Casas Legislativas do Ceará, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza analisam hoje requerimentos tratando da recente polêmica envolvendo fala do presidente Lula (PT) que comparou o desastre humanitário na Faixa de Gaza com o Holocausto. Na Assembleia, moção cobrando repúdio coletivo do Legislativo foi apresentada pelo bolsonarista Alcides Fernandes (PL) e recebeu apoio de Sargento Reginauro (UB) e Dra. Silvana (PL). Na Câmara, requerimento igual foi apresentado por Priscila Costa (PL). Na manhã de ontem, Assembleia registrou críticas de baixíssimo nível contra o presidente, com bolsonaristas chegando a acusar Lula de ter dito a frase "endemoniado". Só podemos torcer para que o debate de hoje ocorra em clima - e termos - mais respeitosos. É o que o Ceará merece.

Case

CEO da Brisanet, o empresário cearense José Roberto Nogueira é um dos destaques do 18º Cenários do Varejo, evento de palestras e bate-papo da CDL de Fortaleza que será realizado no próximo dia 21 de março.

Turismo

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) continua hoje sua agenda de almoços com empresários de renome do Ceará. Nesta quarta-feira, o grupo recebe Ednilton Suarez, diretor do Beach Park, no Ideal Clube.

Hora H

O Sindifort, que representa servidores de Fortaleza, realiza em sua sede, às 9h, Assembleia Geral de diversas categorias municipais. Ontem, o sindicato participou de mesa de negociação com representantes da Prefeitura.

Novela

Trabalhos do Metrofor de drenagem do túnel do Aracapé, alagado há mais de uma semana, continuaram ontem na região. Ação quebrou inclusive trechos da rua e calçadas em frente ao túnel. Que o impasse se resolva logo.

Se liga

A 2ª parte do projeto Preço Comparado - Supermercados, fruto de parceria entre O POVO e o Procon Fortaleza, será lançada em 22 de fevereiro, destacando os preços de itens essenciais de higiene pessoal e limpeza.

Consumidor

Com base em um acompanhamento mensal de 100 produtos em 36 supermercados, a iniciativa visa trazer informações e promover a conscientização sobre a importância da educação financeira e do hábito de pesquisar preços

Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos

TRE-CE no Cariri

O TRE-CE realizou ontem audiência pública em Juazeiro do Norte sobre a ampliação de serviços da Corte na região, com foco no cadastro eleitoral de 2024. Data especial para o presidente do Tribunal, Raimundo Nonato Silva Santos, natural de Juazeiro.

Energia

Líder do governo Elmano na Assembleia, Romeu Aldigueri (PDT) apresentou projeto de lei obrigando concessionárias de energia elétrica no Ceará a informarem em tempo real sobre quaisquer interrupções de seus serviços.

CPI da Enel

Iniciativa ocorre no momento em deputados "sobem o tom" contra denúncias de má prestação de serviço da Enel no Ceará. Ontem, Almir Bié (PP) propôs que CPI criada na Casa para investigar a empresa seja "mais dura".

Horizontais

A Ancar Ivanhoe e o Via Sul Shopping promovem em 5 de março, a partir das 8h, o evento "Pós-NRF 2024: As maiores tendências e aprendizados da NRF 2024". É exclusivo para lojistas e convidados. Será no Theatro do Via Sul e irá discutir saldo da NRF 2024, maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York.