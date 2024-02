Câmara e um "quase" reduto bolsonarista

Foto: FERNANDA BARROS Vereador Julio Brizzi (PDT) votou contra a nota de repúdio ao presdiente Lula

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem nota de repúdio contra fala do presidente Lula (PT) que comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa de Gaza ao Holocausto. Com placar final de 12 votos a favor e 11 contrários, a votação acabou ficando marcada pela ausência em massa de apoiadores do governo José Sarto (PDT), que optaram por registrar abstenção no caso. Entre os dez vereadores do partido do prefeito, apenas os dois que fazem oposição à gestão, Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi, participaram da votação, com manifestações contrárias à proposta. Recentemente, a base do prefeito tomou posição semelhante em outras duas polêmicas refletindo a atual polarização no País, com aprovação de título de cidadania a Jair Bolsonaro (PL) e de uma medalha ao deputado bolsonarista André Fernandes (PL).

Passe

Com isso, ainda que a base de Sarto continue com maioria, a Casa tem se notabilizado como espaço de "trânsito livre" para o bolsonarismo. Projeto semelhante em tramitação na Alece, por exemplo, provavelmente será derrubado.

Repúdio

Proposta foi puxada por Priscila Costa (PL) e contou com partidos e vereadores aliados do prefeito, como o PSDB e o PMB. Membros da base afirmam que a gestão não interfere nas manifestações individuais de vereadores.

Sem troca

Casos recentes de violência no Ceará têm feito a oposição "subir o tom" sobre o tema da Segurança Pública, inclusive com pressões por troca no comando da SSPDS. Base de Elmano, no entanto, rejeita a tese.

"Politicagem"

"Tudo o que precisa ser feito está sendo feito, no entanto, temos uma situação de nacionalização do crime organizado", diz De Assis Diniz (PT) ao repórter Yuri Gomes, destacando novos investimentos em Inteligência.

Olha a vaga

A Prefeitura de Fortaleza e o Sebrae Ceará abriram 2 mil vagas em capacitação de gerência em diversas áreas, do marketing digital à elaboração de projetos. Tudo de graça. Mais informações pelo site Fortaleza Capacita.

Foto: Foto enviada por leitor Ponto de lixo no Meireles

Em pleno Meireles

Um canteiro de obras abandonado na rua Pereira Valente, bem próximo do cruzamento com a Desembargador Moreira, virou o pesadelo de moradores e trabalhadores da região. Sem controle, espaço virou ponto de lixo e até de invasões criminosas.

Trabalho

A OAB-CE e seu presidente, Erinaldo Dantas, anunciaram apoio aos atos em defesa da Competência Constitucional da Justiça do Trabalho, marcados para 28 de fevereiro. Em Fortaleza, mobilização ocorre às 7h30min.

Na estrada

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema promove duas ações itinerantes em março. Uma delas é a exibição de filmes no Centro Cultural Banco do Nordeste de Juazeiro do Norte, no Ceará, e em Sousa, na Paraíba.

Cinema

A outra envolve quatro oficinas de Cinema de Animação, duas delas em Fortaleza, em parceria com a Cegás, e outras duas em São Gonçalo do Amarante, om o Complexo do Pecém. Datas e informações em www.cineceara.com.

Horizontais

Ocorre hoje, na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), a partir das 8h30min, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos destaques é uma mesa redonda, prevista para 15h30min, com a diretora da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), Fernanda Delgado.