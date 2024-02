Deputado diz que "conjunto" no PT quer apoiar Evandro e inclui Lula e Guimarães

Foto: AURÉLIO ALVES Líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado De Assis Diniz

Líder do blocão liderado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) disse nesta quarta-feira, 21, que um “conjunto de forças políticas” trabalha hoje dentro do Partido dos Trabalhadores de olho em apoiar Evandro Leitão (PT) para a disputa deste ano em Fortaleza.

“É um projeto de reciprocidade, sobre o que o Evandro fez na construção do dia 31 de março de 2022 com todo o nosso partido”, disse, em referência ao dia em que Camilo Santana (PT) deixou o governo do Ceará de olho em disputar eleição para o Senado. “O nosso papel é fazer que ele tenha esse sentimento de apoio”, disse.

Questionado sobre líderes do movimento pró-Evandro dentro do PT Ceará, De Assis não deu mais detalhes sobre o “apoio”, mas citou o presidente Lula (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o deputado federal José Guimarães (PT) como integrantes do grupo. “É um conjunto de forças políticas”, resume.



Apesar da fala, ainda não há nenhuma manifestação formal de Lula, Elmano ou José Guimarães em defesa de nenhum dos cinco pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza. Na semana passada, grupo de Guimarães chegou a se reunir para debater eleições com Evandro, mas não emitiu nenhum posicionamento oficial do resultado do encontro. (com informações do repórter Yuri Gomes)