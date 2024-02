AL cobra Pernambuco sobre Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Fernando Santana (PT) é autor de rquerimento que será encaminhado ao governo de Pernambuco cobrando providências em relação ao ataque dos torcedores do Sport ao time do Fortaleza

A Assembleia Legislativa aprovou ontem requerimento do deputado Fernando Santana (PT) cobrando que o Governo de Pernambuco adote providências para "investigar e punir" torcedores do Sport Club do Recife que teriam promovido, na noite da quarta-feira, atentado com pedras e artefatos explosivos contra o Fortaleza Esporte Clube. Durante a sessão, o episódio uniu praticamente todos os deputados da Casa - de base à oposição - em cobrança por resposta dura das autoridades contra os ataques. Com a decisão, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), receberá notificação oficial do Legislativo cearense sobre o caso. "É inadmissível que atitudes dessa natureza ainda ocorram, atentando contra a saúde de profissionais do futebol e comprometendo a imagem do mais popular esporte do país", diz o texto.

Clima alto

Mesas da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal precisam atuar para evitar escalada de tensões nas Casas durante o período eleitoral. Nas últimas sessões, clima teve diversos momentos de pico, beirando a baixaria.

Clima alto 2

Só ontem, Alcides Fernandes (PL) fez ataques pessoais contra Renato Roseno (Psol). Já De Assis (PT) insinuou que o prefeito José Sarto (PDT) governaria com uma "quadrilha". Por bem, pediu desculpas logo depois e retirou o termo.

Saúde

Assinado pelo prefeito interino Gardel Rolim (PDT), projeto prorrogando contratos temporários da gestão na Saúde chegou ontem à Câmara e já teve primeiros andamentos na Casa. Sinal de moral alta do aliado com Sarto.

De PT a PL

O auditório do BS Design recebe hoje o seminário "Eleições 2024: Estratégias de Marketing Político para uma Campanha de Sucesso", com o especialista em marketing político Marcelo Vitorino. Evento é fechado.

Dúvidas

Os bastidores da política já se perguntam: quando o deputado Célio Studart (PSD) voltará à Secretaria da Proteção Animal? Inicialmente pensada para ser curta, saída "temporária" do parlamentar já passou dos três meses.

Expectativa

Em entrevista ao O POVO no ano passado, Célio chegou a dizer que a volta ocorreria logo após definição de emendas ao Orçamento. Número 2 de Célio, Erich Douglas continua respondendo interinamente pela pasta.

Foto: Reprodução/Instagram Claudia Leitte

Horizonte: quase um 2º Carnaval

Para anotar no calendário: Aniversário de 37 anos de emancipação de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai ter direito a atrações do porte de Claudia Leitte (foto), Wesley Safadão, Zé Cantor e Mara Pavanelly. Festa começa em 1º de março.

Carolina

A CAIXA Cultural apresenta em março a peça Eu Amarelo: Carolina Maria de Jesus, com base na obra da autora, ex-catadora de papel que se transformou em referência da literatura. Mais informações no site da entidade.

Centec 25

O plenário da Assembleia Legislativa recebe hoje, às 14h, sessão em homenagem aos 25 anos do Instituto Centec, órgão do Estado hoje presidido pelo ex-deputado Acrísio Sena (PT). Proposta de Marcos Sobreira (PDT).

Horizontais

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz, e o reitor da UFC, Custódio Almeida, se reuniram nesta semana e fecharam questão: a obra "Aves de Arribação", clássico da literatura cearense de Antônio Sales, será tema do tradicional concurso de monografias promovido pelas instituições. Edital sai em breve.