Instituto Myra Eliane e UFC farão concurso com tema "Aves de Arribação"

Foto: Ribamar Neto/UFC Informa Reunião entre os dirigentes ocorreu na última terça-feira

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz, se reuniu na última terça-feira, 20, com o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, para debater a nova edição do concurso de monografias tradicionalmente promovido pelas instituições.

Com o objetivo de fomentar a produção intelectual, valorizar o conhecimento e estimular universitários e novos pesquisadores, o concurso terá como norte neste ano o livro “Aves de Arribação”, de Antônio Sales, obra clássica da literatura cearense.

“É muito importante para nós dar continuidade ao projeto de monografias com livros que impactam a nossa cearensidade. Isso traz vida à nossa cultura e dá um impacto na vida das pessoas que se dedicam à nossa cultura”, pontuou Igor Queiroz.



O concurso de monografias promovido pelo IME e pela UFC já teve outras edições. Em 2020, a disputa teve o tema o livro Pequena História do Ceará, obra clássica do historiador Raimundo Girão, com participação de estudantes universitários de todo o País. Edital para a edição deste ano deve ser lançado pelas instituições nos próximos meses. Em edições passadas, o concurso contou com pagamentos em dinheiro para os primeiros colocados.

IME – O Instituto Myra Eliane, fundado em 2016 e sediado em Fortaleza (CE), atua no fomento à educação infantil, com base nos valores humanos. Na frente editorial, já são cinco obras lançadas: a reedição do livro O cearense (Parsifal Barroso), Olga Barroso – na vanguarda da vida (Juarez Leitão), Parsifal – um intelectual na política (Luís Sérgio Santos), a reedição de Pequena história do Ceará (Raimundo Girão) e o recém-lançado O cearense revelado: uma jornada via DNA desvenda nossa ancestralidade (Luís Sérgio Santos).