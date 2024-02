"Tudo o que precisa ser feito está sendo feito", dizem deputados sobre segurança

Foto: FERNANDA BARROS Deputada Larissa Gaspar (PT)

Deputados da base do governador Elmano de Freitas (PT) reagiram nesta quarta-feira, 21, contra ataques da oposição contra a área da Segurança Pública da gestão. Com recentes registros de episódios de violência no Estado, opositores passaram inclusive a cobrar até mudanças na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

“As respostas estão sendo dadas. As prisões de lideranças, o asfixiamento financeiro das facções, o controle dos territórios, o aparelhamento da nossa polícia, com investimento em investigação, em Inteligência. Tudo o que precisa ser feito está sendo feito”, diz De Assis Diniz (PT), líder do “blocão” comandado pelo PT na Assembleia Legislativa.

“No entanto, temos uma situação de nacionalização das facções criminosas. O que se percebe é que existem disputas de poder em algumas dessas organizações, o que vai ter consequência para a população (...) mas essas facções estão estruturadas dentro de um cenário em que as respostas estão sendo dadas”, afirma.

Larissa Gaspar (PT) também minimizou pressões contra o atual comando da SSPDS, afirmando que a oposição tenta “desesperadamente” criar narrativas contra o governo. “Há todo o investimento em Inteligência e investigação, fundamental para identificar as bases das organizações criminosas, fora na questão de valorização desses profissionais”, diz.

“Acho que o Governo do Estado está fazendo a sua parte, a resposta da segurança pública tem sido rápida. A gente vê pelos índices que tivemos no Carnaval, com redução de crimes diversos, até importunação sexual, acho que o que é possível de ser feito está sendo feito, uma existe uma decisão de cúpula de segurança nesse sentido”, diz. (com informações do repórter Yuri Gomes)