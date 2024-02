Vereadores repudiam e cobram punição após ataques contra time do Fortaleza

Foto: Divulgação Ônibus do Fortaleza foi atacado por torcedores do Sport com bombas e pedras

A Câmara Municipal de Fortaleza iniciou sessão com ação de repúdio contra episódio de violência registrado na noite desta quarta-feira, 22, contra o time do Fortaleza Esporte Clube. Da tribuna da Casa, vereadores condenaram ação violenta da torcida do Sport, que teria arremessado uma bomba caseira contra ônibus do clube.

“Gostaria de registrar nossa solidariedade a todos os jogadores, ao dirigente do Fortaleza, quanto ao acontecido na noite de ontem (...) e isso com certeza não representa o esporte. Esporte não é violência, esporte é saúde, é união, é solidariedade e, principalmente, amor”, disse Luciano Girão (PP) logo na abertura dos trabalhos.

Episódio foi registrado logo após empate entre Fortaleza e Sport em partida realizada em Recife. Segundo relatos do presidente do clube, Marcelo Paz, ônibus do Fortaleza foi “emboscado” por torcedores do Sport no momento em que a delegação deixava a Arena Pernambuco, que arremessaram pedras e até artefatos explosivos contra o veículo.

Em discurso na tribuna, o vereador Lúcio Bruno (PDT) cobrou que a Federação Cearense de Futebol “precisa cobrar providências” para que os responsáveis pela violência sejam responsabilizados. “Não podemos permitir que isso aconteça no nosso País”, disse.

“Meu pronunciamento hoje é de indignação, é de revolta, é de repúdio, com o ocorrido com o time do Fortaleza (...) isso é um absurdo, não são torcedores. Na verdade são terroristas, vândalos, marginais, isso tem que ser apurado com todo o rigor. Não é a primeira vez que acontece lá em Recife, já aconteceu com torcedores do Ceará”, diz ainda Lúcio Bruno. (com informações do repórter Yuri Gomes)