Evandro em mais uma batata quente do PDT

Foto: AURÉLIO ALVES Cai nas mãos de Evandro Leitão o impasse sobre quem será o líder do PDT na Assembleia

O Diretório que comanda o PDT no Ceará se reuniu ontem e indicou Cláudio Pinho (PDT) como novo líder do partido na Assembleia. A escolha é questionada por aliados de Cid Gomes (PSB), que falam em "atropelo" e dizem já terem apresentado, na semana passada, a indicação de Guilherme Landim (PDT) para o posto. Reunião acabou tendo embate duro entre o grupo ligado a André Figueiredo (PDT) no partido, hoje representado na Assembleia por Pinho, Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota. Bloco ligado a Cid, por outro lado, reúne hoje maioria da bancada, com nove deputados estaduais, e reivindica a liderança do partido. A tese da "maioria", no entanto, é questionada por grupo de Figueiredo no partido. Impasse acabará indo parar nas mãos do presidente da Casa, o ex-pedetista Evandro Leitão (PT).

Nova briga

Enquanto "cidistas" se apoiam em trecho do Regimento Interno que fala em escolha direta entre a maioria da bancada, "figueirenses" apontam artigo do Estatuto do PDT que diz que a escolha é feita pelo Diretório do partido.

Inevitável

Líder indicado por cidistas, Guilherme Landim (PDT) diz acreditar que a Mesa da Alece "não vai nem receber" a decisão. Evandro terá palavra final, mas tendência é que o lado que levar a pior fatalmente leve o caso à Justiça.

Petismo

O PT deve receber neste final de semana filiações dos prefeitos Pedro Ximenes (Monsenhor Tabosa) e Ligia Protássio (Santa Quitéria). Eventos no Interior comandados pelo deputado José Guimarães, como sempre.

Reajuste

O prefeito José Sarto (PDT) deve anunciar na próxima terça-feira, 27, índice do reajuste geral de servidores públicos de Fortaleza. Sindicatos de diversas categorias já mobilizam atos para analisar o índice anunciado.

Mobilização

Mesmo que ainda não exista nenhum anúncio oficial do índice, servidores da Saúde já anunciam que deverão paralisar atividades e ir até o Paço Municipal na terça-feira. Eles cobram reajuste de 9,35% para a categoria

Vem aí

O Psol se reúne hoje, a partir das 8h, em Fortaleza para definir quem representará a sigla nas eleições deste ano em Fortaleza. Estão no páreo o dirigente Técio Nunes Salgado e a professora e militante da causa LGBT Maya Eliz.

Foto: Secom/MPCE Procurador Haley Filho filho empossa Ana Maria Gonçalves Basto de Alencar como procuradora de Justiça

MPCE tem nova procuradora

O procurador-geral de Justiça, Haley Filho, comandou ontem ato que empossou Ana Maria Gonçalves Basto de Alencar como procuradora de Justiça do órgão. Ela foi promovida por merecimento em 2 de fevereiro.

PT 44

A Assembleia Legislativa realiza na próxima segunda-feira, 26, às 17h, sessão solene em homenagem aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Iniciativa dos deputados Juliana Lucena (PT) e De Assis Diniz (PT).

Feeling Good

O Cantinho do Frango recebe hoje, a partir das 19h, show especial "Nayra Canta Nina Simone", com a cantora Nayra Costa homenageando, ao lado de Mimi Rocha e banda, os 91 anos da eterna diva do jazz Nina Simone.

Horizontais

O Clube de Engenharia do Ceará participou nesta semana do 13º Encontro Nacional das Entidades Precursoras, que reúne líderes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O evento, que ocorre em Brasília com dois mil profissionais do setor, contou com representação de Tiago Romcy, diretor do Clube.