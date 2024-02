"PDT decidiu não tomar lado", diz vereador sobre repúdio a Lula

Foto: Érika Fonseca/Divulgação/Câmara Municipal Paulo Martins (PDT) comentou posição de pedetistas em votação de repúdio contra Lula

Apesar de nacionalmente fazer parte da base do governo Lula, o PDT de Fortaleza decidiu “não tomar um lado” na votação da última quarta-feira, 21, que aprovou a Moção de Repúdio à fala do presidente Lula (PT) em relação aos conflitos na Faixa de Gaza. A informação é do presidente em exercício da Câmara Municipal de Fortaleza, Paulo Martins (PDT).

“O PDT decidiu realmente não tomar um lado nessa votação do requerimento. Eu coloquei em pauta, acho que o momento de colocar em pauta era esse, o presidente Lula emitiu essa opinião dele sobre os fatos, houve a discussão e foi aprovado o requerimento”, disse Paulo Martins.

Como justificativa, o pedetista afirmou que o fato do partido fazer parte da base de Lula foi determinante para os parlamentares se ausentarem da votação. “O PDT entendendo que tem participação no Governo Federal preferiu não tomar partido nessa discussão”, pontuou.

Paulo Martins lamentou que diante de tantas outras questões mais urgentes a Câmara de Fortaleza tenha entrado na discussão. “A população espera que a gente estivesse debatendo, por exemplo, o problema dos alagamentos na cidade, a insegurança que a gente vem vivendo com essa onda de violência. E acabamos tendo mais de uma hora de discussão (sobre a Moção)”, lamentou.

Para o presidente em exercício da Câmara, a fala do presidente Lula foi muito “infeliz” e que o ideal era que ele se retratasse. “A Câmara achou por bem repudiar essa fala dele e na democracia a gente tem que aceitar a opinião da maioria”, encerrou o parlamentar.



Por Yuri Gomes- Especial para O POVO