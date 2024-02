Vereador do PSD diz ainda acreditar que partido pode ficar com Sarto

Foto: CMFor PPCell (PSD) é vice-líder da gestão Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador de Fortaleza, PP Cell (PSD) disse nesta quinta-feira, 22, ainda acreditar que o seu partido, o PSD, ainda pode apoiar reeleição de José Sarto (PDT). Apesar disso, o parlamentar admite que o partido ainda está “bem tendencioso” a integrar a base do governo Elmano de Freitas (PT) na eleição da Capital.

Atualmente, o PSD faz parte da base do governador Elmano de Freitas (PT) e tem, inclusive, secretaria no Governo do Estado (Proteção Animal).

“Estive com Gastão (Luiz Gastão, deputado federal e presidente do PSD em Fortaleza) semana passada e ele falou que não tinha nada resolvido, então está bem tendencioso a ficar com o governo, porém, não está batido (o martelo) 100%”, diz PP Cell.

Sobre uma possível mudança de partido, o vereador diz que sua situação será resolvida “aos 47 do segundo tempo”. “A única certeza que posso dar hoje é que sou da base do prefeito Sarto e votarei com ele na eleição em outubro”, encerrou PP Cell.

O PSD rompeu com a gestão Sarto em agosto do ano passado, quando entregou as duas secretarias regionais que comandava na Prefeitura. A prerrogativa para deixar a gestão foi a de insatisfação com o espaço ocupado na gestão e o tratamento recebido por parte do prefeito.

Após o desligamento da Prefeitura, o partido anunciou adesão ao governo de Elmano de Freitas, assumindo a recém-criada secretaria de Proteção Animal, sob comando do deputado federal Célio Studart (PSD).



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO