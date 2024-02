Ação de Evandro x PDT chega ao TSE

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília

Ação na Justiça Eleitoral onde o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), tenta justificar desfiliação ao PDT chegou nesta segunda-feira, 26, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, o processo foi redistribuído e terá o ministro Floriano de Azevedo Marques como relator na Corte superior. No final de outubro do ano passado, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) decidiu, por unanimidade, pela regularidade da desfiliação, com a manutenção do mandato pelo parlamentar. O PDT Nacional, no entanto, já apresentou recurso ordinário ao TSE e cobra, em outra ação, que o hoje petista perca o mandato na Alece. Caso é acompanhado de perto por um grande número de políticos do Ceará, uma vez que ação praticamente idêntica à de Evandro foi apresentada por 14 deputados estaduais do PDT Ceará.

Bênção de Cid

Vale lembrar que a decisão favorável a Evandro no TRE-CE teve como base carta de anuência concedida pelo Diretório Estadual do PDT Ceará na época em que Cid Gomes (hoje no PSB) presidiu o órgão.

Apoio...

Falando em Evandro, o agora petista anunciou ontem ter recebido apoio da corrente do ex-vice-governador Francisco Pinheiro (PT) para ser o candidato do PT em Fortaleza. Ele já tinha recebido apoio do deputado Zé Airton (PT).

...e racha

E agora falando em PDT, Evandro também sinalizou ontem que deve seguir entendimento da banda cidista do partido e manter indicação de Guilherme Landim (PDT) como líder da sigla na Alece. Caso deve parar na Justiça.

Empreender

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) continua sua agenda de almoços com grandes empresários do Estado. Hoje, o grupo recebe José Carlos Pontes, do Grupo Marquise, no restaurante do clube Náutico.

Protagonismo

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) promove em Fortaleza no dia 13 de março o 2º colóquio "O poder das mulheres e as mulheres no poder". As inscrições estão abertas no endereço https://shorturl.at/esOX8.

Líderes

Participam do evento nomes de peso, como as secretárias Socorro França (Direitos Humanos) e Zelma Madeira (Igualdade Racial), a empresária Emília Buarque e a jornalista Lêda Maria, do O POVO, entre outras.

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito José Sarto

Sarto apresenta reajuste

De volta de uma viagem internacional de cerca de duas semanas, o prefeito José Sarto (PDT) apresenta hoje a sindicatos a proposta do índice geral de reajuste de servidores municipais. Área da saúde terá agenda de atos e paralisações.

Oportunidade

Fundação Demócrito Rocha lança hoje, com apoio da Câmara Municipal, a 2ª edição da ação "Político, Eu?!?": Programa de Educação Político-Cidadã. Evento ocorre no plenário da Casa, às 10h. Inscrições em fdr.org.br/politicoeu.

Cidadania

A ação busca conscientizar sobre política e cidadania e oferece diversas atividades para alunos do Ensino Fundamental. O presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, participa do evento.

Pracinhas



O Brasil comemora em 2024 os 80 anos do início das atividades da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Com isso, as Forças Armadas preparam atividades em todo o País, com celebrações esperadas também na 10ª Região Militar, em Fortaleza. Hora de honrar a memória dos pracinhas que combateram na 2ª Guerra Mundial.