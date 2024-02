Convocado pelo próprio Jair Bolsonaro no momento em que se fecha o cerco de acusações contra o ex-presidente na Justiça, ato bolsonarista realizado ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, teve pouca adesão de figuras políticas de peso do Ceará. Durante a tarde de ontem, confirmaram presença no evento apenas os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL), além do deputado estadual Carmelo Neto (PL) e a vereadora Priscila Costa (PL). Pré-candidato à Prefeitura de Caucaia e marido de Carla Zambelli (PL-SP), Coronel Aginaldo (PL) também esteve nos atos. Outros políticos do Ceará que já declararam voto a Bolsonaro em 2018 ou 2022, como o senador Eduardo Girão (Novo) e o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), não participaram do evento nem fizeram qualquer menção nas redes.

Pré-candidato

Entre bolsonaristas cearenses que "carimbaram" presença no ato, quem teve moral maior foi André Fernandes, único que conseguiu espaço no trio elétrico onde estava Jair Bolsonaro durante o protesto.

Ausências

Apesar de sempre ativos na defesa do ex-presidente no Legislativo, deputado Alcides Fernandes (PL) e vereadores Inspetor Alberto (PL) e Julierme Sena (União) não teriam participado dos atos.

Agenda

Representante maior da direita na eleição de 2022 no Ceará, Capitão Wagner preferiu passar o domingo no Albertu's da Barra do Ceará, onde comeu peixe com baião de dois. Depois, visitou comunidades religiosas.

Reação

Líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) criticou o ato deste domingo, classificando a manifestação como uma "tentativa de Bolsonaro e seus asseclas de naturalizar o golpe que eles tentaram dar".

Sem anistia

"Não pode ter anistia para quem comete crime. Os que praticaram, organizaram e planejaram os atos golpistas de 8 de janeiro precisam ser investigados e rigorosamente punidos, na forma da lei", diz o petista.

"Cúmplices"

O deputado afirma ainda que políticos que participaram do evento se tornaram "cúmplices" das "tentativas sistemáticas de golpe à democracia". Por fim, destaca que ato não altera em nada investigações sobre o 8 de janeiro.

Sarto volta já com agenda cheia

Afastado do País nas últimas duas semanas, José Sarto (PDT) retoma hoje atividades como prefeito de Fortaleza. E com uma batata quente, com reuniões para fechar proposta do índice geral de reajuste para servidores municipais.

Legislativo

Prefeito interino durante a viagem de Sarto, o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), também volta hoje ao Legislativo. Na pauta, já tem ação contra Enfermeira Ana Paula (PDT) no Conselho de Ética da Casa.

Oportunidade

"Foram dias muito bons para conhecer por dentro todos os projetos da Prefeitura, as obras, qual o plano que a gestão tem por Fortaleza (...) volto mais experiente e convencido dde que estamos no caminho certo", diz Gardel.

Horizontais_

Petistas do Ceará terão oportunidade de responder a ato bolsonarista já nesta segunda-feira. /// A partir das 17h, ocorrerá no plenário da Assembleia Legislativa sessão solene em homenagem aos 44 anos de fundação do PT. /// Expectativa é de participação de muitos "peixes grandes" do petismo local.