Cidistas ficam com liderança do PDT na Alece, avaliam membros da Mesa

Após a conturbada reunião da Comissão Provisória do PDT na última sexta-feira, 23, Cláudio Pinho foi indicado pelo partido para liderar a bancada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com Antônio Henrique e Queiroz Filho na vice-liderança. No entanto, a tendência é que a liderança permaneça com Guilherme Landim, escolhido pela maioria da bancada, que é a decisão regimentalmente válida.

A análise é feita por integrantes da Mesa Diretora da Alece, órgão que tomará a decisão final sobre o caso. “O assunto ainda não foi levado à Mesa, quando for seguiremos o regimento”, afirmou o deputado estadual João Jaime (PP), 2° secretário da Mesa Diretora da Casa.

Sobre a permanência de Guilherme Landim como líder, João Jaime diz preferir aguardar a posição da Mesa, mas que a tendência é que Landim permaneça na liderança do PDT na Assembleia.

Guilherme Landim faz parte do grupo de deputados dissidentes do PDT, além dele, outros 12 deputados, entre titulares e suplentes, aguardam decisão da justiça para sair do partido. O grupo é aliado do senador Cid Gomes, que migrou recentemente para o PSB, levando mais de 40 prefeitos consigo.

O diretório do PDT do Ceará, presidido pelo ex-senador Flávio Torres, defende que a liderança fique com os deputados que desejam permanecer no partido: Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e o recém-chegado Lucinildo Frota. Para Torres, não faz sentido a liderança ficar com deputados que desejam sair do partido.

Em sua defesa, cidistas destacam trecho do Regimento Interno da Assembleia que prevê a indicação em indicação direta pela bancada do partido. Já pedetistas “históricos” seguem outra linha, destacando trecho do Estatuto do PDT que prevê a indicação por meio de votação no Diretório estadual do partido. Caso pode parar na Justiça.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO