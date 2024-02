Cláudio Pinho diz que é "natural" que liderança do PDT vá parar na Justiça

Foto: Junior Pio/José Leomar (Alece) DEPUTADOS Guilherme Landim e Cláudio Pinho disputam liderança do PDT na Alece

Próximo da atual Comissão Provisória que dirige o PDT no Ceará, o deputado Cláudio Pinho (PDT) classificou nesta quarta-feira, 28, que é “natural” que o partido acione a Justiça de olho em validar indicação dele para a liderança da sigla na Assembleia Legislativa.

Indicado em reunião da Comissão Provisória do PDT na sexta-feira passada, Pinho ainda não foi efetivado na Casa. Impasse ocorre pois pedetistas ligados a Cid Gomes (PSB) já haviam indicado, em votação entre a bancada, Guilherme Landim (PDT) para o posto.

Como a tendência é que a Mesa Diretora mantenha a indicação de Landim, Cláudio Pinho não descarta que o partido acione a Justiça no caso. “É natural que isso possa ocorrer. O presidente que queria evitar isso ao máximo”, afirma, destacando que deputados cidistas já estão em rota de saída do pedetismo.

“Se eu estivesse pedindo para sair do partido, eu não estaria brigando pela liderança dele (...) o Estatuto do PDT prevê que a escolha do líder é feita entre os deputados, mas também com o Diretório Estadual. Como não há Diretório, quem vota é a Comissão Provisória, e ela votou de forma unânime pelo meu nome”, continua.

Cláudio Pinho avalia ainda tese de que deputados cidistas estariam tensionando o processo de definição do líder do partido como forma de criar “pressão” para que o PDT libere a saída deles do partido. “Tudo na política pode ser feito acordo. Então espero que esse apoio saia, para que a gente não possa vir a ter mais um problema, mais uma judicialização”, diz. (com informações do repórter Yuri Gomes)