Não estamos "contando votos", diz Guilherme sobre PT

Foto: AURELIO ALVES GUILHERME Sampaio

Presidente do PT Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio avalia que próximos dias serão "decisivos" para o processo de definição do representante do partido na Capital. Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, o petista destacou que atual momento da sigla é de "construção de consensos", sem contabilização de quantos votos cada pré-candidato teria em uma eventual disputa no Diretório petista. "Não estamos sequer contabilizando isso, porque hoje há um esforço grande de diálogo, então não faz sentido ficar contando voto para A, B, ou C", afirma. Segundo Guilherme, a ideia é que o partido "afunile" até a próxima semana ou um nome para a disputa, ou pelo menos qual será o processo de escolha da candidatura. "Últimos dias têm sido muito importantes, muitas conversas têm acontecido (...) próximos dias serão decisivos", diz.

Câmara

Na entrevista, Guilherme também afirmou que a federação PT-PCdoB-PV irá apresentar a "chapa mais forte que já apresentaram por décadas" para o Legislativo. "Acho que vamos eleger a maior bancada da história do PT", diz.

Reeleição

Apesar disso, o próprio deputado, que é vereador licenciado de Fortaleza, diz que pode não disputar reeleição. "Estou atendendo a uma convocação do Elmano, que deseja que eu esteja com a defesa da sustentação política de seu projeto".

Governista

O PDT de Fortaleza deve mesmo apostar na "mega-chapa" reunindo grande número de vereadores aliados de José Sarto (PDT) na sigla. Segundo Antônio Henrique (PDT), sigla pode ter entre 13 a 15 vereadores de mandato na chapa.

Novela

Integrante do grupo de André Figueiredo no PDT, o deputado Cláudio Pinho disse que é "natural" que liderança do partido na Alece vá parar na Justiça. Cidistas não abrem mão de indicação de Guilherme Landim para o posto.

Indústria

A Fiec foi uma das instituições homenageadas na cerimônia de 30 anos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). Companhia destaca ações da Indústria pela economia de água no Estado.

Vaquinha

Célio Studart (PSD) apresentou projeto que estabelece penas maiores para casos de estelionato que envolvam campanhas de arrecadação online. Pelo texto, "vaquinhas" falsas podem aumentar pena de um terço ao dobro.

Foto: EVARISTO SA/AFP CIRO Gomes

Ciro volta ao Direito

Ciro Gomes vai voltar a advogar. Pelo menos é o que anuncia o próprio ex-presidenciável, agora associado como colaborador no escritório Porto Advogados. Em 2017, ele chegou a abrir o escritório XSVCiro, mas acabou tendo pouca atuação na área.

Reitorias

A UFC comemora 1º lugar entre universidades do Norte-Nordeste no AD Scientific Index, ranking internacional de performance científica. Ex-reitor Cândido Albuquerque destaca, no entanto, que colocação é da UFC desde 2022.

Doação

Os Correios procuram instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos e que atuem nas áreas da educação e cultura, para doação de mil livros do acervo da estatal no Ceará. Mais informações no telefone (85) 3255 7110.

Maturidade no palco



O espetáculo "Corpos Velhos - Pra que servem?", que reúne artistas 80 e vem lotando teatros pelo Brasil, será uma das atrações da 14ª Bienal Internacional de Dança do Ceará. Serão duas apresentações, uma no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, em 28/3, e outra no Teatro David Linhares, em Paracuru, em 29/3.