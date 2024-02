Petista diz que grupo de Guimarães já decidiu apoiar Evandro Leitão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-10-20023: De Assis Diniz, Deputado Estadual faz visita ao Jornal O POVO . (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Membro do Campo Democrático, corrente do deputado José Guimarães (PT) no Partido dos Trabalhadores, o deputado De Assis Diniz (PT) disse nesta quarta-feira, 28, que o grupo já decidiu apoiar Evandro Leitão (PT) como candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

Segundo De Assis, o grupo já teria tomado decisão a favor de Evandro, embora ainda não tenha a “publicizado”. “Nós fizemos uma reunião da coordenação do Campo Democrático, depois reunimos com o presidente Evandro, e naquela reunião todos falaram da importância do nosso apoio ao presidente Evandro”, disse De Assis à coluna.

“Nós tomamos a decisão, só não fizemos publicizá-la, porque a própria deputada Luizianne pediu para conversar com a gente. Então estamos nesse calendário de discussão, ouvindo, conversando, mas nossa decisão está tomada. O deputado Guimarães, que é o nosso líder, quando oportuno vai publicizá-la. Em breve o deputado fará isso”, afirma.

Caso a fala do deputado for confirmada, isso significa que pelo menos três correntes do PT Ceará já estariam “fechadas” com Evandro. Na semana passada correntes do deputado federal José Airton Cirilo (PT) e do ex-deputado Francisco Pinheiro. Grupo de José Guimarães, no entanto, acabaria tendo "peso extra" por ser a corrente majoritária do PT Ceará.

Apesar da tese, não há qualquer definição oficial no processo petista, seguindo no páreo, além de Evandro, Artur Bruno (PT), Guilherme Sampaio (PT), Larissa Gaspar (PT) e Luizianne Lins (PT). Calendário para a definição do processo é esperado para até o fim de fevereiro, com a escolha da candidatura estando prevista para março. (com informações do repórter Yuri Gomes)