Programa "Político, eu!?!" de educação cidadã é lançado na Câmara Municipal

Foto: Joao Filho Tavares/O POVO Lançamento da segunda edição do programa de educação político-cidadã "Político, Eu!?!" na Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, lançou nesta terça-feira, 27, o programa “Político, Eu!?!”. Com ações voltadas para o fortalecimento da participação cidadã na política, o projeto está na sua segunda edição e fará uso de material vinculado ao Jornal O POVO, junto à lives e a realização de atividades na escola.

O programa conta com o curso de extensão “Educação Política para Cidadania”, voltado para a formação de docentes, jovens e da sociedade em geral. A iniciativa conta também com o concurso “Escola vai à Câmara”,que levará alunos de 12 escolas de ensino fundamental de Fortaleza até a Câmara Municipal da Capital para viverem a experiência de um dia como vereador.

A elaboração e veiculação de podcasts, lives, webdocs, programas de TV e Gibi sobre política e cidadania também estão previstas no projeto.

Coordenadora geral do projeto, Valéria Xavier ressalta o papel de fortalecer a democracia por meio do projeto. “Um projeto de extrema importância para a sociedade, porque tem uma série de produtos, lives e podcasts, que vão para a sociedade para sensibilizá-la sobre a importância do debate. A democracia é um espaço onde é fundamental a participação de todos, então sensibilizar a população para a importância da sua participação no estado democrático é fortalecer a democracia”, disse Valéria.

A primeira edição do “político, eu!?!” contou com cerca de 8 mil inscritos e possibilitou uma troca de experiências entre o parlamento e a sociedade civil. A ação possibilitou a participação de 180 alunos em oficinas e 150 estudantes em visitas guiadas.

“Esse é um projeto que está na sua segunda edição. Em 2023 executamos a primeira edição com um enorme sucesso. Tivemos quase 8 mil inscritos no curso de extensão Educação Política para a Cidadania. Foi um número que surpreendeu a todos, o que mostra que o tema relevante, um curso que é direcionado para toda a sociedade, mas especialmente para professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio, que têm como objetivo trabalhar a relevância do tema junto aos alunos”, pontuou Valéria Xavier.

O projeto nasce a partir de uma lacuna da formação política para a sociedade. “Não podemos deixar de falar desse espaço de exercício, mesmo que seja um exercício ainda não formal de cidadania. Propiciamos, por meio do projeto que leva 50 jovens de 12 escolas para a Câmara Municipal, a vivência de estar em um espaço importante de debate público e de exercício da democracia”, encerrou a coordenadora.

Para participar, a escola interessada necessita inscrever-se por meio de formulário digital que consta no site da Fundação Demócrito Rocha. É preciso submeter um projeto de lei desenvolvido pelos alunos da instituição de ensino com orientação de um “professor-consultor”, que deve ser escolhido pela escola ou pelos discentes. As 12 instituições que apresentarem os melhores projetos de lei serão selecionadas para integrar o projeto.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO