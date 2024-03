Elmano foca em segurança em 1ª agenda pós-retorno

Foto: Divulgação Governador Elmano de Freitas

Em sua primeira agenda pública depois de cumprir uma bateria de exames em São Paulo desde o dia 27 de fevereiro, o governador Elmano de Freitas (PT) lança nesta quarta-feira, 6, um amplo programa de enfrentamento à criminalidade no Ceará. A expectativa é de que o petista, que tem retorno previsto para hoje ao Estado, apresente a ação em coletiva. A medida vem na esteira de uma série de chacinas apenas nos últimos 30 dias, totalizando 12 mortos. Dentro do Abolição, há o entendimento de que o governo precisa responder de imediato ante a escalada de episódios de violência. Nesta terça-feira, 5, a projeção é de que o governador tenha apenas compromissos internos.

Luizianne x Camilo

Luizianne Lins e Camilo Santana não medem forças apenas em Fortaleza. Em vídeo divulgado ontem, a ex-prefeita declarou apoio a Sá Vilarouca, pré-candidato à Prefeitura de Iguatu pelo partido.

O nó de Iguatu

O problema é que Camilo e Elmano de Freitas operam para que Ilo Neto (PSB), filho de Agenor Neto (MDB), filie-se ao PT para concorrer ao Executivo daquele município, contrariando deliberação do colegiado petista na cidade.

Aginaldo no ataque

Um dos nomes da oposição lançados à Prefeitura de Caucaia, o coronel Aginaldo (PL) chamou de "conchavos" as articulações do governismo para escolha de candidato no município.

Oposição

À coluna, o bolsonarista avaliou que as gestões passadas levaram Caucaia ao colapso em saúde e segurança, sem deixar "nenhum legado que fizesse a diferença para a vida do povo" de lá.

PT define datas

Presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio informa que a executiva do partido se reúne na próxima quinta-feira, 7, para "fechar o calendário" do processo de escolha de candidatura.

Cenários

Segundo ele, isso significa que o colegiado deve estipular datas para que o diretório, instância máxima, decida por modelo: se prévias ou encontro, já que o consenso está difícil de ser obtido na legenda.

Foto: FCO FONTENELE Tapumes cercando o Edifício São Pedro, que será demolido pela Prefeitura

Demolição do São Pedro deve começar hoje

O prefeito José Sarto anunciou ontem: o edifício São Pedro, prédio histórico na Praia de Iracema, será demolido. Conforme ele, "laudos técnicos indicam não ser mais possível a recuperação".

Ação imediata

A coluna apurou que a demolição da edificação deve começar hoje ainda, mas não se trata de operação rápida. O São Pedro não será implodido. Sua estrutura deve ser desfeita pavimento por pavimento, parede por parede.

Insegurança

Para levar a derrubada adiante, Sarto alegou falta de segurança na estrutura. "Por todas essas razões, a Prefeitura tomou a decisão de fazer imediatamente, por conta própria, a demolição", acrescentou o prefeito.

Cid e nova filiações ao PSB



Recém-chegado ao PSB, o senador Cid Gomes prepara nova rodada de filiações à legenda, no próximo sábado, 9, em evento no Marina Park Hotel. A intenção é assinar a ficha de lideranças classistas e sindicais, fortalecendo a sigla para as eleições de 2024. Na disputa local, Cid tem defendido que o PSB apresente nome em Fortaleza.

>>O jornalista Henrique Araújo escreve a coluna durante as férias do titular, o jornalista Carlos Mazza