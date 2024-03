Élcio diz que Camilo e Elmano abandonaram o edifício São Pedro

Foto: FCO FONTENELE Início da Demolição do Edifício São Pedro

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) culpou os governos de Camilo Santana e Elmano de Freitas (PT) pelo que chama de "abandono" do Edifício São Pedro, cuja estrutura começou a ser demolida por decisão da Prefeitura de Fortaleza. De acordo com ele, "o Governo do Estado retardou a solução (para o imóvel) com o decreto de desapropriação e, ao mesmo tempo, comprometeu ainda mais a situação do hotel São Pedro, colocando em risco a vida de pessoas que estavam ocupando o prédio de forma irregular e de moradores da região e transeuntes". Ainda segundo Élcio, "o governo abandonou o São Pedro, lavou as mãos total, em dois governos do PT, um que fez um decreto e o outro que anulou o decreto".

Prudência

Nesse cenário, continua o vice-prefeito, coube a José Sarto, "baseado no laudo da Defesa Civil e buscando preservar a vida das pessoas, tomar a decisão de demolir e cobrar da família o custo da demolição".

Dinheiro

Élcio também lembrou que, caso tivesse desapropriado a edificação, o Abolição não teria recursos suficientes para custear tanto a compra do terreno onde está o São Pedro quanto a restauração do espaço.

Governo rebate

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) negou que o Executivo estadual tenha qualquer responsabilidade pelo quadro de deterioração do São Pedro.

Palavra do líder

Aldigueri então subiu o tom: "Esse cidadão não tem moral nenhuma para falar. Fez parte da gestão do RC. Esteve mais de seis anos no governo, está há quase 4 anos como vice-prefeito, e nunca fez nada".

Na Câmara I

Já o vereador Júlio Brizzi (PDT) cobrou o titular do Paço, José Sarto. Segundo ele, o edifício São Pedro "deveria ter sido reformado antes, e não agora dizer que não tem nada o que fazer, avisa de noite e começa a demolir de manhã".

Na Câmara II

Ainda na tribuna, o parlamentar, que faz oposição ao gestor, prosseguiu: "A Prefeitura reformou a Beira Mar e esqueceu da Praia de Iracema, só agora está fazendo. É um problema crônico de desrespeito ao patrimônio cultural".

Foto: Ascom / Alece Deputado Guilherme Bismarck

PDT segue em pé de guerra

Nem mesmo a desfiliação do senador Cid Gomes foi capaz de pacificar o PDT no Ceará. À coluna, um parlamentar trabalhista se queixou de que o diretório sob comando de Guilherme Bismarck vem sendo alvo de contestação pela direção estadual da legenda.

Retaliação

De acordo com outro pedetista, há retaliação em curso em ao menos um município: Aracati, cidade administrada por Bismarck Maia (Podemos), pai do deputado Guilherme - irmão de Eduardo Bismarck, deputado federal.

Estilhaços

A disputa é resultado ainda do racha entre o grupo de Cid, do qual a família Bismarck é parte, e o de André Figueiredo e RC. Nesse fogo cruzado, o PDT-CE quer afastar Guilherme da presidência da legenda no município do litoral leste.

Caucaia



A deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) tenta se viabilizar como candidata à Prefeitura de Caucaia em 2024, mas tem esbarrado em entraves internos na legenda, além da baixa perspectiva de contar com estrutura para dar sustentação a uma campanha no segundo maior município do Ceará.