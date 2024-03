Em passagem pela Câmara, Capitão Wagner visita Gardel

Foto: Yuri Gomes - Especial para O POVO Capitão Wagner em visita à Câmara Municipal de Fortaleza

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), visitou a Câmara Municipal da Capital nesta terça-feira, 5. Acompanhado do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), Wagner confraternizou com vereadores, tanto da base aliada do prefeito Sarto, como de oposição à direita e fez "visita institucional" a Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara. O ex-deputado federal foi à Casa para ter reunião com vereadores ligados a ele.

“Vim matar a saudade dos amigos e rever vários vereadores que estiveram juntos comigo durante o período que passei aqui. Mas também entender como está o cenário da Câmara e entender quais matérias estão debatendo aqui. Conversar com nossos aliados, com possíveis aliados pro futuro”, disse Wagner sobre a visita.

Capitão Wagner ressaltou a importância do diálogo para a eleição de 2024. "O diferencial desta eleição vai ser a capacidade de aglutinar no segundo turno, os candidatos que lá chegarem e tiverem essa capacidade de aglutinação sem dúvida nenhuma terão mais possibilidade de êxito", pontuou.

O pré-candidato destacou a importância de estar na Executiva Nacional do União Brasil, posição que permite um maior canal de articulações, tanto em nível estadual como nacional. Sobre a chapa de vereadores para a eleição municipal, Wagner mostrou tranquilidade, disse que o partido tem uma chapa “confortável”, capaz de eleger entre 6 e 7 vereadores, citando nomes como Kamila Cardoso e Vaidon Oliveira.

Após o fim da reunião, Sargento Reginauro avaliou as conversas que os dois tiveram ao longo da manhã como “boas”. “Conversamos com o Márcio (Martins) e com outros colegas sobre apoio no segundo turno. Fizemos também uma visita institucional ao Gardel (Rolim)”, destacou Reginauro.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO