Mesquita culpa Luizianne e RC por demolição do Edifício São Pedro

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza O vereador Carlos Mesquita (PDT)

O vereador Carlos Mesquita (PDT) defendeu o prefeito José Sarto (PDT) das críticas que têm recebido após anúncio da demolição do Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema. Em discurso no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o parlamentar acusou as gestões passadas de terem se omitido de solucionar a questão, citando a ex-prefeita Luizianne Lins e o presidente municipal do PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio, do próprio partido dele.

“Na realidade o que está acontecendo é uma omissão de muito tempo, do PT da Luizianne, que poderia ter feito, do Roberto (Cláudio), que também poderia ter feito. E agora o Sarto está fazendo, se os outros não fizeram, nós fazemos”, disse o parlamentar.

Mesquita se disse triste com as críticas que colegas de Câmara estavam fazendo a Sarto e que achava que todos “deveriam aplaudir” a iniciativa do prefeito. Além de lamentar o discurso de outros parlamentares da Casa, Mesquita criticou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado.

“Vieram dizer: ‘a Prefeitura foi omissa’. Omisso foram os órgãos que cuidam da segurança da nossa cidade. Cadê o Corpo de Bombeiros? o Crea? (...) Por que o Governo do Estado não atuou?”, indagou o vereador.

De acordo com Mesquita, o prefeito José Sarto tomou a decisão correta, citando que uma pessoa já morreu no local e que a inércia da Prefeitura poderia causar mais acidentes do tipo. “É muito fácil ser engenheiro de obra feita”, ressaltou Carlos Mesquita se referindo aos que criticaram o prefeito mas não apresentaram soluções.

Entenda o caso

Com mais de 71 anos de história, o Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, começou a ser demolido na terça-feira, 5, após determinação do prefeito Sarto. As obras devem durar três meses e custará R$ 1,7 milhão aos cofres públicos. O secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, destacou que o valor será cobrado do proprietário do terreno para ressarcir o erário municipal.

A demolição dividiu a opinião dos fortalezenses, que ainda guardam uma memória afetiva do edifício, mesmo sem funcionamento. O caso deixa um alerta para o cuidado com construções históricas da cidade que estão esquecidas e podem ter o mesmo fim, como o Farol do Mucuripe e a Casa dos Portugueses.