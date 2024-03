Lideranças petistas reagiram às declarações do senador Cid Gomes (PSB), para quem o PT deve repensar a tese de candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza e admitir que o "poder tem que ser compartilhado", sem "concentração" e "hegemonização". Deputado federal, José Guimarães reconhece que é legítimo que "os partidos apresentem seus pleitos", mas assegura: "O PT tem nomes". Segundo ele, "diálogo não faz mal a ninguém, aliás como sempre fizemos desde a primeira vitória do Cid em 2006". Em seguida, o parlamentar defendeu a formação de "uma mesa de diálogo e negociação com todos os partidos da base do Elmano" para discutir programa "e escolha de nome que unifique todos".

Tese I

Dirigente municipal do PT, o deputado estadual Guilherme Sampaio foi na mesma toada: "Acho que é natural que todo partido apresente seus nomes. Agora, dentro do PT, está consolidada a tese da candidatura própria".

Tese II

Ainda conforme o presidente municipal, "nos últimos meses, os fatos políticos se sucederam" na direção da escolha de um quadro dentro do partido, mas "tenho certeza de que a gente vai estar juntos, especialmente com o PSB".

Lealdade

No último sábado, 9, durante evento com nova rodada de filiações ao PSB, Cid mencionou o "exemplo que temos dado no Ceará de compartilhamento do poder". Entre uma frase e outra, citou ao menos duas vezes a palavra "lealdade".

Filiados

Recém-chegado ao ninho socialista, Cid também garantiu: "Vou procurar credenciar o PSB para que possa ter alternativas". Disse isso depois de filiar Henry Campos, Arialdo Pinho, Juarez Leitão, Honório Pinheiro e Vilmar Ferreira.

Tucano

Ex-governador de Goiás e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo (foto) visita Fortaleza nesta terça-feira, 12, para cumprir agenda ao lado do ex-senador Tasso Jereissati, na tentativa de reestruturar a legenda no estado.

Eleições

O dirigente tem passagem pelo Ceará em momento decisivo para o tucanato local, com reafirmação de aliança com o PDT de Ciro Gomes e de Roberto Cláudio, com quem Tasso esteve reunido na última semana em seu escritório.

A CasaCor e o Dragão do Mar

A CasaCor Ceará vem fazendo uma articulação interessante no esforço de colaborar para a revitalização do maltratado entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que completa 25 anos em abril próximo desde a sua inauguração.

Sede

Além de uma possível mudança de sede para a Praia de Iracema, a CasaCor tem se aproximado da comunidade do Poço da Draga a fim de compreender as demandas dos moradores para a região, hoje bastante degradada.

Praça

Esse processo de recuperação do entorno do Dragão, claro, passa necessariamente pela reforma da Praça Almirante Saldanha, objeto de disputa entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza desde meados de 2023.

Horizontais_

Por falar em Praia de Iracema, vale perguntar: para onde foram levados os moradores que estavam precariamente ocupando o edifício São Pedro, cuja demolição foi anunciada pela gestão do prefeito José Sarto (PDT)? Uma parte deles, segundo relatos encaminhados à coluna, segue na vizinhança do prédio.