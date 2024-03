Após 4 meses, Célio Studart retorna à Secretaria de Proteção Animal nesta terça

Foto: Fco Fontenelle/ O POVO Célio Studart foi nomeado em 2023 para pasta da Proteção Animal

Após mais de quatro meses afastado do cargo, o deputado Célio Studart (PSD) volta à Secretaria de Proteção Animal (SPA) nesta terça-feira, 12.

A informação foi confirmada por Célio ao O POVO. O novamente secretário destacou ainda um evento com o governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira, 13, para o lançamento de dois programas.

O primeiro dispõe de um auxílio financeiro a abrigos de todo o Estado, no primeiro momento 25 unidades serão contempladas com o benefício. Célio explicou que mais informações para os interessados em concorrer ao auxílio serão divulgadas em breve pela Secretaria.

O outro programa trata do convênio entre clínicas particulares e a SPA. A iniciativa, de acordo com Célio Studart, é para agilizar o processo de atendimento gratuito a tutores sem condições de pagar um serviço mais caro.

Um projeto de atendimento gratuito para tutores de baixa renda foi lançado pela secretaria em 2023, mas de acordo com o secretário ainda vai demandar tempo para o programa estar totalmente finalizado.

Por isso, a Secretaria de Proteção Animal tomou a decisão de abrir o edital para o convênio público-privado e não deixar os que precisam de demandas mais urgentes desamparados.

“O convênio com as clínicas particulares é, de certo modo, mais rápido do que o que vem sendo desenvolvido na Uece, que ainda vai levar mais tempo. Então, é uma resposta mais rápida a essa demanda profunda”, ressaltou Célio Studart.

O secretário foi exonerado no início de novembro para que voltasse ao mandato de deputado federal e participasse da indicação de emendas parlamentares. No entanto, a volta, que era esperada para janeiro de 2024, foi sendo adiada por causa de problemas de saúde do governador.

O evento, com a presença de Elmano, acontece no Palácio da Abolição nesta quarta-feira, 13, às 16 horas. A cerimônia marca a volta de Célio ao comando da secretaria, na qual ele iniciou em agosto de 2023.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO