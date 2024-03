Mesmo sem prévias, Luizianne e Evandro polarizam no PT

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Luizianne Lins e Evandro Leitão, ao lado do governador Elmano de Freitas e parlamentares, em solenidade de entrega da escritura do Programa Papel de Casa

Ainda que o PT em Fortaleza aprove hoje o método do encontro como mecanismo de escolha de candidatura à sucessão de José Sarto (PDT), interlocutores de Luizianne Lins e de Evandro Leitão apostam que a dupla deve continuar polarizando. Após reunião da deputada federal com o governador Elmano de Freitas na segunda, 11, a tendência é de que o diretório municipal sacramente o formato de definição de representante no pleito, descartando de vez as prévias, solução que vinha sendo postulada pela ex-prefeita. Assim, a indicação do nome passa agora, em caso de consenso em torno do encontro, pela eleição de delegados, que votam, em seguida, numa chapa encabeçada por um dos cinco pré-candidatos.

Aperto

Mesmo sem prévias, estimam alguns petistas, é natural que a corrida interna no partido seja dominada pelos pré-candidatos Luizianne e Evandro, embora ninguém até agora tenha esboçado a intenção de retirar o seu nome da briga.

Torcida

De ambos os lados, a sensação é de que o jogo está aberto, com possibilidade de vitória de qualquer um. Os mais empolgados com Evandro chutam 60% dos delegados pró-deputado. No time de LL, a projeção também é de sucesso.

Camilo lá

Enquanto o PT na capital cearense costurava acordos para evitar prévias, Evandro Leitão cumpria agenda ontem em Brasília com o ministro Camilo Santana (Educação), com direito a foto ladeado por Lula. Sinais, fortes sinais...

Elmano cá

A conduta de Camilo contrasta com a de Elmano, que tem procurado se distanciar do processo, sem demonstrar preferência (ao menos publicamente) sobre um dos quadros à mesa, limitando-se a palpitar sobre o método.

Avança

Base do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara, o Avante tem abocanhado parlamentares importantes na janela, com perspectiva de filiar egressos de legendas como PL e União Brasil, fortalecendo-se para as disputas de 2024.

Vice?

Esse avanço tem despertado ciumeira. Há quem diga que, a depender da musculatura que a sigla capitaneada por Rodrigo Nogueira consiga obter ao fim desse período, o posto de vice de Sarto passe a ser pleiteado por mais um partido.

Foto: FÁBIO LIMA Luisa Cela, secretária de cultura do Ceará

A Secult e a praça do Dragão

Titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), Luísa Cela informou à coluna que o projeto de reforma da praça Almirante Saldanha deve ser reapresentado à Prefeitura de Fortaleza ainda em março, mas sem a parte da pavimentação do entorno.

Imbróglio

"Vamos reapresentar o projeto exclusivamente com a praça (do Dragão), prejudicando a concepção original do projeto. E vamos ver se desta vez a gente consegue ter o alvará para iniciar a reforma da praça", disse a secretária.

Saída

De acordo com ela, o novo projeto deve ser submetido ao Paço até o final deste mês, a tempo de as obras de requalificação do logradouro serem anunciadas nas festividades que marcam os 25 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Casa Cor no Dragão



Outra novidade apresentada por Luísa Cela (Secult) em conversa com a coluna foi que a próxima edição da CasaCor será na Praia de Iracema. "Tivemos já uma reunião com a Neuma (Figueirêdo, que comanda a instituição), porque ela vai também contribuir com a requalificação (do espaço)", relatou a secretária.