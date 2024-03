Dra. Silvana pretende ser candidata em Maracanaú a pedido de lideranças

Foto: Yuri Gomes/ Especial para O POVO Silvana e Lucinildo apalavraram aliança para a disputa em Maracanaú

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) informou que foi procurada por lideranças e vereadores da cidade de Maracanaú para ser pré-candidata à Prefeitura da cidade. “Estou sonhando junto com as lideranças que vieram me pedir”, disse.

Ao O POVO ela afirmou estar animada e deseja concorrer. Silvana disse que mora em Fortaleza, mas a lei permite que ela dispute caso troque de domicílio seis meses antes do pleito.

“Eu aceito perfeitamente o desafio. Fui procurada hoje, gosto de ter novas guerras e novas batalhas. Eu tenho 55 anos e estou procurando um desafio novo”, disse Silvana.

A deputada estadual ressaltou o fato de a cidade ter muitos evangélicos, segmento do qual Silvana é uma das representantes políticas no Estado.

Apesar do desejo, a parlamentar destacou que vai conversar com seu “líder maior”, o marido e deputado federal Dr. Jaziel (PL) para definir a questão. Além de discutir a possibilidade também com o colega de bancada e presidente estadual do PL, Carmelo Neto.

“Eu vou pleitear, primeiro dentro do meu partido, que é meu maior desafio agora. Mas eu acho que é válido, eu tenho grande conhecimento de Maracanaú”, encerrou Silvana.

Aliança com Lucinildo

Além de demonstrar os desejo de concorrer em Maracanaú, Silvana conversou com Lucinildo Frota, pré-candidato do PDT no Município, sobre uma aliança possível.

Em um tom de brincadeira, a dupla "selou" acordo. Quem estiver mais bem colocado quando a disputa se aproximar é o candidato e o outro vai para a vice.

O acordo teve a "bênção" dos deputados Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Alcides Fernandes (PL) e Felipe Mota (UB).



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO