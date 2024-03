Deputado incluirá dissolução do diretório de Aracati em processo contra PDT

Foto: Reprodução: Instagram Guilherme Bismarck irá incluir dissolução do Diretório de Aracati no processo que move contra o PDT

O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) incluirá a intenção do partido de dissolver o diretório de Aracati no processo que move contra o PDT do Ceará. O parlamentar busca a desfiliação do partido sob alegação de perseguição.

“Eu vou colocar (no processo), que sem nenhum motivo aparente ele (Flávio Torres, presidente da Executiva estadual do PDT) está pedindo o partido. Que é um diretório, que foi eleito, que tem outros membros. Não sou dono do partido, não existe dono de partido, existe dirigente, um corpo diretivo eleito”, afirmou Bismarck.

O deputado já havia classificado de perseguição as consultas que vinha recebendo por parte da Comissão Provisória do PDT sobre sua conduta e o que estava fazendo à frente do partido em Aracati.

Um dos pedidos, aliás, foi o de que ele revisasse sua presidência. “Se ele (Flávio Torres) se vê como dono e quer estar interferindo lá (em Aracati), infelizmente eu vou colocar esses fatos ao juiz e é o juiz que vai decidir”, completou o parlamentar

Bismarck não pretende ainda judicializar a possível dissolução do Diretório de Aracati, o deputado disse que tem um prazo de oito dias para responder uma carta que recebeu da Executiva estadual do partido.

“Irei dar minhas respostas e espero ver se ele (Flávio Torres) vai se contentar ou não. A depender dos atos dele a gente estuda quais passos seguir”, pontuou Guilherme.

O deputado destacou que está organizando o PDT em Aracati e que, para além disso, foi o deputado estadual mais votado na cidade, com mais de 18 mil votos, e que isso tem sua representatividade e precisa ser respeitado.

“Teremos bons diálogos sobre isso ainda, estou no prazo de resposta da carta que recebi. Vou responder e colocar essa situação bem claramente”, encerrou o deputado estadual.

Por Yuri Gomes, especial para O POVO